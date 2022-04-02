Галина не знала, что любимый во Львове. Девушку пригласили на встречу в горсовет, чтобы обсудить волонтерские вопросы.
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Романтическая неожиданность
Однако там ее ждал сюрприз – из-за спины внезапно подошел Богдан с букетом роз. Галина не могла сдержать радостных эмоций.
После этого молодожены официально скрепили свой брак. Рядом были друзья и собратья военного.
Смотрите видео, как для пары подстроили встречу:
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