Галина не знала, що коханий у Львові. Дівчину запросили на зустріч у міськраду, щоб обговорити волонтерські питання.

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Романтична несподіванка

Однак там на неї чекав сюрприз – з-за спини раптово підійшов Богдан з букетом троянд. Галина не могла стримати радісних емоцій.

Після цього молодята офіційно скріпили свій шлюб. Поруч були друзі та побратими військового.

Дивіться відео, як для пари підлаштували зустріч:

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