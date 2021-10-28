Играем в рейтинги, – Садовый считает, что проверить все заведения физически невозможно

В связи с новыми ограничениями во Львове из-за красной зоны, весь персонал и посетители должны быть вакцинированными. В то же время всех проверить физически просто невозможно.

Правительство прекрасно понимает ситуацию. Такое мнение в эфире 24 канала высказал городской голова Львова Андрей Садовый.

Обратите внимание Садовый призвал закрыть на 2 недели промышленную группу

По его словам, власть не хочет принимать решения, которые могут не понравиться людям.

Знаете, играем в рейтинги. Чтобы рейтинг не упал,

– подчеркнул Садовый.

Он отметил, что так решения приводят к тому, что люди умирают. Поэтому стоит принимать более жесткие решения, которые давали бы лучший эффект.

Контроль заведений будет жестким

Мэр Львова отметил, что контроль заведений будет действительно жестким. В то же время стоит ждать непростых ситуаций и дебатов.

Например, вы заходите в кафе. У кого-то из посетителей нет отрицательного ПЦР-теста или вакцинации. Вы должны выносить на комиссию решение о закрытии этого заведения. На следующий день они (представители заведения – 24 канал) могут прийти и сообщить, что у них все хорошо и их, мол, надо открыть. После этого снова заходит какой-то посетитель, которого не проконтролировали, ведь на нем выгодно зарабатывать. Андрей Садовый Городской голова Львова

"Получается процесс, который отнимает время, энергию, здоровье. Такие реалии", – отметил Садовый.

Садовый рассказал об ограничениях в "красном" Львове: смотрите видео

Ограничения кафе и ресторанов во Львове во время "красной" зоны