Из озера на Львовщине вытащили мужчину: рыбак провалился под лед

Возле Николаева на Львовщине погиб рыбак. Мужчина провалился под лед на озере.

Инцидент произошел 9 февраля в 16:15 в Стрыйском районе Львовщины. Местный житель пошел рыбачить на озеро "Ткацьке".

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Гибель рыбака

Работники спасательно-водолазной службы вытащили на берег тело мужчины. Вероятно, 81-летний мужчина провалился под лед пока ловил рыбу.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители. Предварительно известно, что мужчина погиб без признаков насильственной смерти.

Звал на помощь

По информации Zaxid.net когда мужчина провалился в ледяную воду, звал на помощь. Очевидцы вызвали спасателей и полицию.

Оказать ему помощь вовремя односельчане не смогли. Спецслужбы констатировали смерть рыбака.

Случай в Киевской области

Трагический инцидент произошел и на Крещение в Киевской области. 52-летний мужчина нырнул в праздничную купель в селе Крушинка, но из воды выбраться не смог.

Предварительно известно, что мужчина был нетрезв перед прыжком в прорубь. Тело погибшего искали спасатели.

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