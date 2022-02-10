Из озера на Львовщине вытащили мужчину: рыбак провалился под лед
Источник:департамент гражданской защиты ЛОГА
Возле Николаева на Львовщине погиб рыбак. Мужчина провалился под лед на озере.
Инцидент произошел 9 февраля в 16:15 в Стрыйском районе Львовщины. Местный житель пошел рыбачить на озеро "Ткацьке".
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Гибель рыбака
Работники спасательно-водолазной службы вытащили на берег тело мужчины. Вероятно, 81-летний мужчина провалился под лед пока ловил рыбу.
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители. Предварительно известно, что мужчина погиб без признаков насильственной смерти.
Звал на помощь
По информации Zaxid.net когда мужчина провалился в ледяную воду, звал на помощь. Очевидцы вызвали спасателей и полицию.
Оказать ему помощь вовремя односельчане не смогли. Спецслужбы констатировали смерть рыбака.
Случай в Киевской области
Трагический инцидент произошел и на Крещение в Киевской области. 52-летний мужчина нырнул в праздничную купель в селе Крушинка, но из воды выбраться не смог.
Предварительно известно, что мужчина был нетрезв перед прыжком в прорубь. Тело погибшего искали спасатели.
Интересно – правила поведения в ледяной воде: смотрите видео