Інцидент стався 9 лютого о 16:15 у Стрийському районі Львівщини. Місцевий житель пішов рибалити на озеро "Ткацьке".

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Загибель рибалки

Працівники рятувально-водолазної служби витягнули на берег тіло чоловіка. Ймовірно, 81-річний чоловік провалився під лід поки ловив рибу.

Обставини події встановлюють правоохоронці. Попередньо відомо, що чоловік загинув без ознак насильницької смерті.

Кликав на допомогу

За інформацією Zaxid.net, коли чоловік провалився в крижану воду, кликав на допомогу. Очевидці викликали рятувальників та поліцію.

Надати йому допомогу вчасно односельці не змогли. Спецслужби констатували смерть рибалки.

Випадок у Київській області

Трагічний інцидент стався і на Водохреща в Київській області. 52-річний чоловік пірнув у святкову купіль у селі Крушинка, але з води вибратися не зміг.

Попередньо відомо, що чоловік був нетверезим перед стрибком в ополонку. Тіло загиблого шукали рятувальники.

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