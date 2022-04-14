Об этом написал глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин. Он отметил, что у компании – нулевая толерантность к коррупции.

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Кто лишился должностей:

Заместитель начальника дистанции пути.

Его руководитель – начальник дистанции пути.

Начальник службы пути Львовской железной дороги.

Взятку чиновник брал за щебень

Отметим, ранее о задержанном взяточнике сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры. Чиновник требовал у жителя Львовщины 24 тысяч гривен – за беспрепятственный отпуск отработанной щебеночной смеси, которая находится на балансе железной дороги.

Теперь уже подозреваемый оценил кубометр щебня в 240 гривен. Конечно, никаких документов об оформлении купли – продажи не было. Железнодорожника задержали, когда он брал вторую часть взятки – 12 тысяч в украинской валюте.