Про це написав голова правління Укрзалізниці Олександра Камишін. Він зазначив, що у компанії – нульова толерантність до корупції.

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Хто позбувся посад:

Заступник начальника дистанції колії.

Його керівник – начальник дистанції колії.

Начальник служби колії Львівської залізниці.

Хабар посадовець брав за щебінь

Зазначимо, раніше про затриманого хабарника повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури. Посадовець вимагав у жителя Львівщини 24 тисячі гривень – за безперешкодний відпуск відпрацьованої щебеневої суміші, яка перебуває на балансі залізниці.

Тепер вже підозрюваний оцінив кубометр щебеню у 240 гривень. Звісно, жодних документів про оформлення купівлі – продажу не було. Залізничника затримали, коли він брав другу частину хабаря – 12 тисяч в українській валюті.

Зверніть увагу! Наразі слідчі дії тривають, незабаром підозрюваному оберуть запобіжний захід.