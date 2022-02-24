Андрей Садовой сообщил, что по состоянию на 17:00 24 февраля коммунальные службы обеспечивают жизнедеятельность города в штатном режиме. Об этом он написал в своих соцсетях.
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Электроснабжение осуществляется бесперебойно. Информация о вечернем выключении света на Сыхове не соответствует действительности. Львовоблэнерго остановило все плановые работы, чтобы электроэнергия подавалась в каждый дом,
– отметил мэр Львова.
Он указал, что газо-, водо- и теплоснабжение, вывоз мусора осуществляется в штатном режиме.
Движение общественного транспорта
Мэр проинформировал, что на автобусных маршрутах незначительно – на 30%, уменьшено количество автобусов. Сохранны полностью маршруты, которые довозят людей до:
- больниц;
- поликлиник;
- стратегических предприятий.
С некоторых маршрутов сняли по несколько автобусов, чтобы город мог благодаря этому помогать военным. Выпуск трамваев и троллейбусов на обычном уровне. Призываем жителей при необходимости пользоваться электротранспортом,
– добавил Андрей Садовый.
"Обратился к главам ОСМД и управляющим компаниям, чтобы обеспечить укрытие водой и медикаментами", – подытожил мэр Львова.
Текст публикации Андрея Садового:
Львов. Оперативно и сжато.
По состоянию на 17.00 24 февраля коммунальные службы обеспечивают жизнедеятельность города в штатном режиме.
Электроснабжение осуществляется бесперебойно. Информация о вечернем выключении света на Сыхове не соответствует действительности. Львовоблэнерго остановило все плановые работы, чтобы электроэнергия подавалась в каждый дом.
Газо-, водо- и теплоснабжение, вывоз мусора осуществляется в штатном режиме.
Транспорт. На автобусных маршрутах незначительно – на 30% уменьшено количество автобусов. Маршруты, которые довозят людей в больницы, поликлиники, стратегические предприятия, сохранены полностью. С некоторых маршрутов сняли по несколько автобусов, чтобы город мог благодаря этому помогать военным.
Выпуск трамваев и троллейбусов на обычном уровне. Призываем жителей при необходимости пользоваться электротранспортом.
Обратился к главам ОСМД и управляющим компаниям, чтобы обеспечить укрытие водой и медикаментами.
Сохраняем спокойствие и верим в наши вооруженные силы!