Андрій Садовий повідомив, що станом на 17:00 години 24 лютого комунальні служби забезпечують життєдіяльність міста в штатному режимі. Про це він написав у своїх соцмережах.

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Електропостачання здійснюється безперебійно. Інформація про вечірнє вимкнення світла на Сихові не відповідає дійсності. Львівобленерго зупинило всі планові роботи, щоб електроенергія подавалась в кожну домівку,

– зазначив мер Львова.

Він вказав, що Газо-, водо- і теплопостачання, вивезення сміття здійснюється в штатному режимі.

Рух громадського транспорту

Міський голова поінформував, що на автобусних маршрутах незначно – на 30%, зменшена кількість автобусів. Збережно повністю маршрути, які довозять людей до:

лікарень;

поліклінік;

стратегічних підприємств.

Із деяких маршрутів зняли по кілька автобусів, щоб місто могло завдяки цьому допомагати військовим. Випуск трамваїв та тролейбусів на звичному рівні. Закликаємо мешканців за потреби користуватись електротранспортом,

– додав Андрій Садовий.

"Звернувся до голів ОСББ й управляючих компаній, щоб забезпечити укриття водою та медикаментами", – підсумував мер Львова.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.



Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Текст публікації Андрія Садового:

Львів. Оперативно і стисло.

Станом на 17:00 24 лютого комунальні служби забезпечують життєдіяльність міста в штатному режимі.

Електропостачання здійснюється безперебійно. Інформація про вечірнє вимкнення світла на Сихові не відповідає дійсності. Львівобленерго зупинило всі планові роботи, щоб електроенергія подавалась в кожну домівку.

Газо-, водо- і теплопостачання, вивезення сміття здійснюється в штатному режимі.

Транспорт. На автобусних маршрутах незначно – на 30%, зменшена кількість автобусів. Маршрути, які довозять людей до лікарень, поліклінік, стратегічних підприємств, збережені повністю. Із деяких маршрутів зняли по кілька автобусів, щоб місто могло завдяки цьому допомагати військовим.

Випуск трамваїв та тролейбусів на звичному рівні. Закликаємо мешканців за потреби користуватись електротранспортом.

Звернувся до голів ОСББ та управляючих компаній, щоб забезпечити укриття водою та медикаментами.

Зберігаємо спокій і віримо у наші Збройні сили!