"Это вас надо посадить": что известно о водителе, который насмерть сбил папу журналиста 24 канал

Львовянин Юрий Щербинин 4 ноября насмерть сбил папу журналиста 24 канала Владимира Шляхтина. Водитель накануне изрядно выпил и, по его словам, просто не заметил пешехода на дороге.

Виновнику ДТП 5 ноября уже избрали меру пресечения. Он будет 60 суток находиться под стражей без возможности внесения залога.

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Мужчина живет неподалеку от места смертельной аварии

Львовянин Юрий Щербинин – отец 2 маленьких детей, дочери и сына. Он вместе со своей семьей живет примерно в километре от места смертельной аварии, возле Левандовского озера.

По словам свидетелей, после ДТП мужчина сразу позвонил по телефону знакомым. Он надеялся как-то избежать ответственности за то, что натворил. Однако ничего не вышло. Затем Щербинин требовал у патрульных отдать его авто, потому что он должен ехать на работу. В разговоре с супругой погибшего Владимира Шляхтина львовянин вел себя очень агрессивно.

Вы что хотите, чтобы я на 15 лет сел? Это вас нужно посадить, потому что вы не в маске. Я сейчас вызову патрульных,

– восклицал мужчина.

Щербинин очень долго находился в полиции. По словам юриста, экспертиза на алкоголь должна была длиться не более 2 часов. Однако он еще в 18:00 находился в машине патрульных (ДТП произошло около 14:45). Так что уровень алкоголя в крови мужчины мог за это время уменьшиться.

! Экспертиза на алкоголь обнаружила в крови Щербинина 1,51 промилле. Это в 7,5 раза превышает допустимую норму.



Щербинин находится под стражей / Фото жены задержанного

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Мужчина убеждал, что не заметил пешехода

Владимир Шляхтин перед жутким ДТП говорил на улице с подругой сестры. После этого он медленно начал переходить дорогу. Женщина отвернулась и вдруг услышала удар. Из-за бешеной скорости, с которой двигался автомобиль Щербинина, мужчину отбросило на несколько метров.

Скорая оказалась на месте аварии практически мгновенно, ведь она проезжала мимо. Медиков остановили неравнодушные прохожие. Однако врачам, к сожалению, не удалось спасти мужчине жизнь – травмы были смертельными.

Во время судебного заседания, на котором Щербинину выбирали меру пресечения, он рассказал, что накануне, вечером 3 ноября, изрядно перебрал с алкоголем. Когда львовянин ехал по улице Шевченко, просто не заметил пешехода, ведь ему помешал Daewoo Lanos, который двигался в правой полосе и остановился на переходе.

Согласно правилам дорожного движения, водитель, приближающийся к нерегулируемому переходу, на котором находятся люди, должен снизить скорость, а в случае необходимости – и остановиться. Если же перед нерегулируемым переходом уменьшает скорость или останавливается авто, водители других автомобилей, двигающихся по соседним полосам, должны снизить скорость или остановиться тоже. Перед началом движения водители должны убедиться, что на пешеходном переходе нет людей, для которых может быть создана опасность.

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Коротко о ДТП, в котором погиб папа журналиста 24 канала

Приблизительно в 15:00 возле дома № 134 улицы Шевченко 38-летний Юрий Щербинин за рулем автомобиля Toyota Avensis сбил 71-летнего львовянина, переходившего дорогу по пешеходному переходу.

Автомобиль двигался на бешеной скорости. От сильнейшего удара мужчину отбросило на несколько метров.

В результате ДТП он получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. Погибшим оказался папа журналиста 24 канала Владимир Шляхтин.

Правоохранители задержали водителя и отвезли его в медучреждение, чтобы проверить алкоголь и наркотики. Экспертиза установила, что на момент ДТП он был пьян.

Суд избрал виновнику жуткой аварии меру пресечения – 60 суток под стражей без возможности внесения залога.

Щербинину грозит от 5 до 10 лет за решеткой с лишением водительского удостоверения на тот же срок

Смотрите фото с места аварии / Фото 24 канала, полиции и Патрульной полиции Львовщины