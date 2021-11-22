В каком состоянии попала к медикам монахиня, выжившая после ДТП во Львове

Во Львове утром 20 ноября произошло жуткое смертельное ДТП. В результате погибла 48-летняя монахиня Ольга Дуплеца. Кроме того, пострадала еще одна священнослужительница Галина – к счастью, ее жизни пока ничего не угрожает.

67-летняя женщина получила травмы, не угрожающие ее жизни. Об этом рассказал гендиректор Клинической больницы скорой медицинской помощи Олег Самчук.

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Жизнь Галины – в полной безопасности

По словам медика, Галина получила вывих плеча и ушиб головного мозга. Однако ее состояние не было угрожающим для жизни. Потому она отказалась от госпитализации.

Женщина сейчас находится на амбулаторном лечении. Будет приходить к нам на повторные осмотры,

– заметил Олег Самчук.

Ольга и Галина входили в Конгрегацию сестер францисканок семьи Марии

Сестра Ольга была настоятельницей дома этого конгрегации. Женщина служила при Латинском кафедральном собору, работала на кухне приходской плебании.

Что касается Галины, то это сосестра Ольги.

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