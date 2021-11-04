Карантин ослабили: во Львове возобновили работу музеев и галерей

Во Львове городская комиссия ТЭБ и ЧС решила несколько ослабить карантин. В частности, с 4 ноября разрешили индивидуальные посещения музеев и галерей.

Соответствующее решение было принято на заседании 3 ноября. Все работники и посетители музеев должны быть вакцинированы или иметь отрицательный ПЦР-тест.

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Во Львове разрешили индивидуальное посещение музеев

Городская комиссия по ТЕБ и ЧС решила разрешить индивидуальные посещения музеев и галерей. Однако экскурсии проводить до сих пор запрещено. Все посетители и работники должны иметь один из следующих документов:

сертификат о вакцинации двумя дозами;

отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на определение антигена коронавируса SPARS-CoV-2, проведенные не позднее 72 часов;

документ от врача о наличии противопоказаний или о переносе болезни, действительный 180 дней со дня обнаружения коронавируса.

Принимать посетителей музеи и галереи могут в расчете 1 человек на 10 квадратных метров или не более 50% заполненности площади помещения.

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Львов – в красной зоне: что запрещено

С 30 октября Львов перешел в красную карантинную зону. В городе прекратили работу все учреждения культуры.

Также нельзя проводить какие-либо массовые мероприятия , за исключением футбольных матчей. Однако на трибунах не должно быть зрителей, а всем участникам следует иметь сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

, за исключением футбольных матчей. Однако на трибунах не должно быть зрителей, а всем участникам следует иметь сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. В спортивных залах и бассейнах можно проводить только единичные тренировки и только при наличии вакцинации или отрицательного теста.

можно проводить только единичные тренировки и только при наличии вакцинации или отрицательного теста. С 1 ноября все школы Львова на 2 недели перешли на дистанционное обучение. В свою очередь, детсады продолжили работать.

на 2 недели перешли на дистанционное обучение. В свою очередь, детсады продолжили работать. В общественном транспорте следует обязательно находиться в маске. Все водители должны быть вакцинированы. Заполненность салона – 50% от общей вместимости.

следует обязательно находиться в маске. Все водители должны быть вакцинированы. Заполненность салона – 50% от общей вместимости. Проезд для льготников был ограничен. Они смогут ездить бесплатно только с 11:00 до 16:00. Однако на участников боевых действий эти ограничения не действуют. Сертификат о вакцинации от пассажиров не требуется.

Они смогут ездить бесплатно только с 11:00 до 16:00. Однако на участников боевых действий эти ограничения не действуют. Сертификат о вакцинации от пассажиров не требуется. Рестораны, салоны красоты, непродовольственные рынки и магазины продолжают работать. Все работники и посетители должны иметь свежий отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.



Адаптивный карантин в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала