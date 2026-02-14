На Львовщине обнаружили "Кинжал", который сбили во время недавней атаки

На Львовщине в пятницу, 13 февраля, обнаружили ракету "Кинжал". Она на днях атаковала область посреди дня.

Об этом пишет Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Смотрите также Россия снова терроризирует "Шахедами": где есть угроза

Что известно о найденном "Кинжале"?

"Кинжал" нашли и изъяли в селе Ражнев Золочевского района.

Он был сбит во время воздушно-ракетного удара 11 февраля.

Справочно. Аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" имеют дальность до 2000 километров.

Кроме того, в Департаменте сообщили, что в этот же день вблизи города Ходоров Стрыйского района был обнаружен обломок, вероятно, сбитой ракеты. Тип не уточняется.

Опасную находку обнаружили в 20 метрах от железнодорожного пути.

Что известно об ударах "Кинжалов" по Львову?