Про це пише Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Що відомо про знайдений "Кинджал"?
"Кинджал" знайшли та вилучили у селі Ражнів Золочівського району.
Його було збито під час повітряно-ракетного удару 11 лютого.
Довідково. Аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" мають дальність до 2000 кілометрів.
Окрім того, у Департаменті повідомили, що цього ж дня поблизу міста Ходорів Стрийського району було виявлено уламок, ймовірно, збитої ракети. Тип не уточнюється.
Небезпечну знахідку виявили за 20 метрів від залізничної колії.
Що відомо про удари "Кинджалів" по Львову?
Кілька аеробалістичних ракет "Кинджал" намагалися атакували Львів приблизно у проміжку з 14:39 по 15:27.
11 лютого уже повідомляли, що знайшли уламки цих ракет. В ОВА зазначали, що жоден із "Кинджалів" не досяг своїх цілей завдяки ППО.
Авіаційний експерт Валерій Романенко в коментарі 24 Каналу зазначив, що російський ракетний удар по Львову вдень має чітку тактичну логіку і не є випадковістю. За його словами, ворог, ймовірно, виявив у місті ціль, яку вирішив знищити негайно, не чекаючи ночі.