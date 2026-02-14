Об этом пишет Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Что известно о найденном "Кинжале"?
"Кинжал" нашли и изъяли в селе Ражнев Золочевского района.
Он был сбит во время воздушно-ракетного удара 11 февраля.
Справочно. Аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" имеют дальность до 2000 километров.
Кроме того, в Департаменте сообщили, что в этот же день вблизи города Ходоров Стрыйского района был обнаружен обломок, вероятно, сбитой ракеты. Тип не уточняется.
Опасную находку обнаружили в 20 метрах от железнодорожного пути.
Что известно об ударах "Кинжалов" по Львову?
Несколько аэробаллистических ракет "Кинжал" пытались атаковать Львов примерно в промежутке с 14:39 по 15:27.
11 февраля уже сообщали, что что были найдены обломки этих ракет. В ОВА отмечали, что ни один из "Кинжалов" не достиг своих целей благодаря ПВО.
Авиационный эксперт Валерий Романенко в комментарии 24 Канала отметил, что российский ракетный удар по Львову днем имеет четкую тактическую логику и не является случайностью. По его словам, враг, вероятно, обнаружил в городе цель, которую решил уничтожить немедленно, не дожидаясь ночи.