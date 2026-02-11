Об этом сообщает руководитель областной военной администрации Максим Козицкий.

Какие последствия атаки на Львов?

По предварительной информации, погибших или пострадавших в результате вражеской атаки на Львовскую область нет. Известно, что вскоре после этого на территории Золочевского и Львовского районов нашли обломки сбитых ракет.

Не подходите близко к таким находкам, потому что они могут сдетонировать. Сразу вызывайте полицию и ГСЧС,

– говорится в сообщении.

Что известно об ударе?

Максим Козицкий констатировал, что во время воздушной тревоги днем 11 февраля, которая длилась с в период с примерно 14:39 по 15:27, враг пытался атаковать Львовскую область с помощью нескольких аэробалистических ракет "Кинжал".

"Пуски осуществили с самолетов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Благодаря нашим воинам противовоздушной обороны ракеты своих целей не достигли", – добавил он.

Какие детали сообщали ранее?