Про це повідомляє керівник обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Які наслідки атаки на Львів?

За попередньою інформацією, загиблих чи постраждалих внаслідок ворожої атаки на Львівську область немає. Відомо, що незадовго після цього на території Золочівського та Львівського районів знайшли уламки збитих ракет.

Не підходьте близько до таких знахідок, бо вони можуть здетонувати. Одразу викликайте поліцію та ДСНС,

– ідеться у повідомленні.

Що відомо про удар?

Максим Козицький констатував, що під час повітряної тривоги вдень 11 лютого, яка тривала з в період з приблизно 14:39 по 15:27, ворог намагався атакувати Львівську область за допомого кількох аеробалістичних ракетам "Кинджал".

"Пуски здійснили з літаків МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Завдяки нашим воїнам протиповітряної оборони ракети своїх цілей не досягнули", – додав він.

Які деталі повідомляли раніше?