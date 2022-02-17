Ко Дню единения ЛОГА подсветили сине-желтым: удивительное фото

Во Львове, как и во всей стране, 16 февраля отмечали День единения. Здание ЛОГА подсветили желто-голубыми цветами.

Учреждение расположено в центре города на улице Владимира Винниченко, 18. Поэтому полюбоваться новым видом могли даже все водители, которые проезжали мимо.

Заметьте В День единения самое высокое здание в Индонезии подсветили сине-желтыми цветами

"Единение Львовщины со всей страной"

Во Львовской ОГА акцентировали, что это сделали в ответ на указ Президента Украины "О неотложных мерах по консолидации украинского общества". Следует заметить, что подсветили лишь верхнюю часть здания.

Взвился сине-желтый цвет на здании администрации, как символ единения Львовщины со всей страной, консолидации украинского общества, укрепления его устойчивости в условиях роста гибридных угроз,

– написали представители ОГА.

Они также напомнили, что в этот день торжественно подняли флаг. Это сделали во время торжеств, которые состоялись еще утром.



Здание администрации Львовской области 16 февраля / Фото ЛОГА

Также подсвечивали здания в других странах:

Грузии;

Эстонии;

Словакии;

Индонезии.

Что это за праздник