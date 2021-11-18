Крутой прием для суда, – депутат горсовета Львова заявил, что Стахив манипулирует здоровьем

Антивакцинатора Остапа Стахива задержали и привезли в суд, а тот заявил, что "может умереть". Есть подозрение, что это не более, чем манипуляция.

Об этом в эфире 24 канала заявил депутат Львовского горсовета Игорь Шолтис. По его словам, Остап Стахив использует такие приемы не впервые.

К теме Антивакцинатор Остап Стахив не явился на судебное заседание: его разрешили задержать

"Это манипуляции. На своих провокационных кампаниях, которые касались других уязвимых тем для украинского общества, Остап этот прием очень хорошо освоил. Думаю, это высшее проявление лицемерия – обращаться к людям, которых поливаешь грязью", – заметил Шолтис.

Речь идет о том, что Стахив теперь нуждается в помощи медиков в этой ситуации, хотя сам – антивакцинатор.

Судьба повернулась так, что теперь ему приходится возвращаться в медицинскую среду, которую он дискредитировал. Это очень крутой прием (манипулировать здоровьем – 24 канал), который используют во время судебного разбирательства,

– пояснил Шолтис.

На что жаловался Стахив

По информации Шолтиса, Стахив заявлял, что у него больное сердце. Мол, может в любой момент умереть.

"Говорил, что у него есть приступы на основе нервного срыва, угроз и незаконных действий СБУ. Однако соответствует ли это действительности – это уже зрители определят по своему усмотрению", – подытожил депутат.

Шолтис прокомментировал ситуацию со Стахивым: смотрите видео

Что известно про Остапа Стахива