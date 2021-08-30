В лобовом ДТП на Львовщине погиб житель Прикарпатья: еще 3 человека травмировались
На трассе Мукачево – Рогатин – Львов 29 августа произошло смертельное ДТП – лоб в лоб столкнулись Renault 19 и Renaul Megane. В результате аварии погиб 69-летний житель Ивано-Франковщины.
Еще 3 человека получили травмы и попали в больницу. Сейчас правоохранители проводят расследование.
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Машины столкнулись на встречной
- Смертельная авария произошла примерно в 15:48 на трассе Мукачево – Рогатин – Львов в селе Шпильчина.
- Водитель автомобиля Renault 19, 69-летний житель Ивано-Франковщины, двигаясь в направлении Львова, выехал на встречную полосу.
- Там он лоб в лоб столкнулся с Renaul Megane, за рулем которого находился 36-летний житель Ивано-Франковской области.
Авария произошла на встречной полосе / Фото "Варта 1"
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Водитель погиб на месте
В результате столкновения водитель автомобиля Renault 19 погиб на месте аварии. Еще 3 человека получили травмы. Их с травмами различной степени тяжести госпитализировали в 8-ю городскую клиническую больницу Львова.
Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства столкновения.Обратите внимание! По информации полиции Львовщины, за минувшие сутки на автодорогах Львова и области произошло 71 ДТП, 3 из которых – с пострадавшими. В результате аварий 5 человек получили травмы, а один – погиб.