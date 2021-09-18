Во Львов привезли интерактивную выставку "Вражариум": фото и видео фантастических экспозиций

Во Львове 17 сентября открыли необычайную интерактивную выставку "Вражариум". Экспозицию разместили в двух морских контейнерах, в которых собрали впечатления с более чем 40 уголков мира.

Выставка полностью оправдывает свое название, ведь она действительно впечатляет. Здесь можно, не выезжая из родного города, попутешествовать по разным странам и вполне насладиться их атмосферой.

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Во Львов привезли интерактивную выставку "Вражариум"

В Парке культуры 17 сентября появилась первая путешествующая интерактивная выставка "Вражариум". Здесь в двух морских контейнерах собрали самые яркие впечатления со всего мира. Организаторы рассказали, что, по результатам исследования, 52% украинцев ни разу не были за границей, а 44% – называют путешествия мечтой №1. Именно поэтому возникла идея создать проект, который сделает яркие впечатления мира доступными для каждого. Посетить выставку можно абсолютно бесплатно.

Подняться на Эверест, отправиться на сафари и увидеть шоу Cirque du Soleil в виртуальной реальности, послушать, как ревет самый громкий в мире стадион в Рио, заглянуть в голубой город Шефшауен в Марокко - это далеко не полный список, что можно сделать во "Вражариуме",

- отметили организаторы.

Морские контейнеры, в которых разместили экспозицию, преодолели очень долгий путь. Сначала они были в Гуанчжоу, затем через Суэцкий канал попали в Одесский порт, а оттуда - во Львов. В целом их путешествие длилось примерно 2 недели. По словам организаторов, это весьма символично, ведь выставку о путешествиях разместили в контейнерах, которые до того объездили уже полмира.

Контейнер "Шефшауен"

В первом контейнере воссоздали колорит голубого города Шефшауен, что в Марокко. Он представляет на выставке Африку. Этот город известен на весь мир тем, что когда-то местные жители не понятно почему начали красить все улицы в голубой цвет. По одной из версий, так они хотели быть ближе к богу и небесам. Именно поэтому Шефшауен иногда называют филиалом неба на земле.

Во "Вражариуме" отметили, что к созданию этой экспозиции привлекли декораторов и местных жителей. Консультанты по Шефшауене рассказали специалистам о местных традициях. В этом контейнере можно почувствовать на ощупь волшебную атмосферу голубого города. К примеру, помпоны, которые защищают от злых духов, цветные горшки с цветами, которые местные жители ставят как внутри своих помещений, так и снаружи. Кроме этого, здесь разместили изделия местных мастеров из дерева и металла.

В контейнере царит запах марокканских специй. Их закупили специально для проекта, чтобы посетители смогли как следует окунуться в атмосферу города, который был закрыт для туристов до 20 века. И конечно, здесь можно сделать впечатляющие фото. По словам организаторов, этот контейнер – самая фотогеничнаязона "Вражариума".

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Смотрите фото из контейнера "Шефшауен" / Фото 24 канал

Станции виртуальной реальности

Также на выставке разместили VR-станции. Здесь можно получить чрезвычайные впечатление, в частности от подъема на Эверест, шоу Cirque du Soleil и африканского сафари. Видео в HD-качестве обеспечат атмосферу полного погружения. Для выставки закупили достаточно много VR-очков, чтобы не возникали очереди.

Подъем на Эверест. Посетители смогут насладиться отрывком кино Джона Гриффита. Его считают самым качественным фильмом, который сняли с панорамой 360 градусов. Ради этого проекта организаторы связались с режиссером и получили права на показ его видео. Гриффит снял этот фильм в честь своего друга, который погиб, поднимаясь на Эверест без кислорода. По словам режиссера, его миссия - сделать так, чтобы каждый мог осуществить это опасное и увлекательное путешествие благодаря современным технологиям.

Посетители смогут насладиться отрывком кино Джона Гриффита. Его считают самым качественным фильмом, который сняли с панорамой 360 градусов. Ради этого проекта организаторы связались с режиссером и получили права на показ его видео. Гриффит снял этот фильм в честь своего друга, который погиб, поднимаясь на Эверест без кислорода. По словам режиссера, его миссия - сделать так, чтобы каждый мог осуществить это опасное и увлекательное путешествие благодаря современным технологиям. Африканское сафари. Обычно во время сафари на животных можно посмотреть издалека. Однако посетители "Вражариума" имеют возможность увидеть их совсем рядом с собой. Видео начинается с лева, который подходит совсем близко, чтобы понюхать. После этого можно увидеть, как слон обнимает тебя хоботом. Во "Вражариуме" отметили, что больше всего детей поражает именно сафари, ведь так близко диких животных увидишь не каждый день.

Обычно во время сафари на животных можно посмотреть издалека. Однако посетители "Вражариума" имеют возможность увидеть их совсем рядом с собой. Видео начинается с лева, который подходит совсем близко, чтобы понюхать. После этого можно увидеть, как слон обнимает тебя хоботом. Во "Вражариуме" отметили, что больше всего детей поражает именно сафари, ведь так близко диких животных увидишь не каждый день. Шоу Cirque du Soleil. Ради проекта организаторы договорились с Cirque du Soleil и компанией, которая снимала для них видео. Этот ролик - не просто шоу с панорамой 360 градусов. Его специально создали для такой съемки, поэтому, куда бы зритель не обернулся вокруг себя, он видит необычайное зрелище - летучих акробатов и выступления других артистов.

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Наибольший контейнер выставки

Экспозицию в самом контейнере "Вражариума" поделили надвое - города и чудеса природы. Часть о природе помог создать клуб иллюстраторов Pictoric. По словам организаторов, это была очень большая работа. Художники разработали 9-метровую иллюстрацию, в которую интегрировали различные интерактивы.

Здесь можно управлять северным сиянием, узнать интересные факты о секвойе и созерцать другие чудеса. На стене разместили бинокли, в которые можно заглянуть и увидеть Большой каньон или самый большой водопад в мире.

Также посетители смогут "поплавать" с медузами в озере на острове Палау. Там живут примерно 2 миллиона медуз. Они зависят от энергии солнца, поэтому каждый день, как подсолнухи, плавают от одной части озера к другой.

Кроме этого, в самом контейнере выставки можно посмотреть видео с Антарктиды, Розовых озер и чрезвычайной пещеры, в которой живут светящиеся улитки.

Очень интересно придумали. Кажется, такой маленький ящичек, а есть куча всего. Мне больше всего понравилась Антарктида,

- рассказал посетитель.

Контент для выставки записывали во всех уголках мира - Рио-де-Жанейро, Антарктиде, Бангкоке, Нью-Йорке и тому подобное. Организаторы отметили, что целью "Вражариума" было не просто выложить фактаж о странах, а подарить посетителям положительные впечатления и эмоции.

Смотрите видео с "Вражариума":

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Париж

В части экспозиции о Париже можно снять телефонную трубку и услышать рецепты французских блюд. Также посетители имеют возможность подсмотреть в глазок на квартиру Ирэны Карпы, которую писательница специально сняла для проекта. Совсем рядом разместили ширму, заглянув за которую, можно увидеть световое шоу Нотр-Дам де Пари.

Также в этой части есть фотографии любимых мест известных жителей Парижа: Эдит Пиаф, Коко Шанель, Эрнеста Хемингуэя и других. Кроме этого, посетители могут выбрать одну из песен уличных музыкантов, которые специально записали для выставки в Париже.

Рядом установили репродукцию части статуи Венеры Милосской, оригинал которой сейчас "живет" в Лувре. Всем желающим предлагают посмотреть, как выглядела бы скульптура богини, если бы у нее были руки. Для этого можно просто спрятаться за экспонат и сфотографироваться.

Нью-Йорк

В части о Нью-Йорке посетители могут покрутить рулетку, чтобы узнать, кого из известных местных жителей они встретят на улицах. Также здесь есть домофон с историями известных зданий, в том числе Эмпайр-стейт-билдинг и Рокфеллер-центра.

Рядом разместили фото и историю Статуи Свободы, которой в этом году исполнится 135 лет. Для выставки организаторы также получили права на архивные фотографии в Библиотеке Конгресса США.

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Несмотря на дождь, на выставке было довольно людно: видео

Бангкок

В части экспозиции о Бангкоке можно увидеть город с разных видов транспорта. Для этого специально сняли видео прогулки на лодке. Посетители имеют возможность узнать, сколько стоит поездка, что именно проплывает лодка и тому подобное.

Желающие могут прочитать интересные истории об особенностях тайских имен и послушать их язык, который имеет 5 различных тонов. Нажав на кнопку, можно услышать разницу между словами, которые пишутся одинаково, но произносятся по-разному. Снизу экспозиции установили гигантскую лапшу – пожалуй, самую популярную еду в Бангкоке.

Рио-де-Жанейро

Здесь посетители могут окунуться в атмосферу настоящего карнавала. Кроме этого, ради проекта специально записали танцовщиков, у которых можно пронаблюдать базовые движения традиционных танцев. Также все желающие могут прикоснуться к бразильскому песку и услышать шум самого известного в мире стадиона "Маракана".

В центре экспозиции разместили настоящие джунгли. Здесь посетители могут сфотографироваться с крупнейшем в мире цветком раффлезия. Интересно, что его назвали в честь основателя Сингапура. Однако вряд ли он от этого очень обрадовался, ведь растение пахнет гнилым мясом.

Интерактивная выставка будет во Львове до 25 сентября. Ее разместили у главного входа в Парк культуры. Посетить "Вражариум" можно только при условии предварительной регистрации. Для этого следует перейти в чат-бот в телеграме или вайбере и выбрать удобное для себя время. Подробнее читайте по ссылке

Во Львов привезли интерактивную выставку "Вражариум" / Фото 24 канала