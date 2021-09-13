Отбором занимался куратор проекта, искусствовед Валерий Сахарук. Экспозиция приурочена ко Дню Независимости Украины.

"Я называю эту выставку "От Голосия до Селиванова". Работа первого "Хорошо" открывает проект и передает эйфорию надежд 1991 года на новую жизнь. Работа же последнего "Semi-life" – "Полужизнь" о жизни чиновников и служащих, которые растворились в кабинетах, в мебели, в оборудовании и образовали с ним одно целое. Я считаю, что обе очень хорошо представляют свое время", – объясняет Сахарук.

Директор Украинского дома Ольга Виеру отметила мастерскую работу куратора и подчеркнула, что выставка действительно представляет все ключевые моменты становления украинского современного искусства.



В Киеве открыли выставку с 30 картин / Фото Национальный центр "Украинский дом"

"Проект "30х30", который национальный центр представляет в рамках программы к 30-й годовщине Независимости Украины, является знаковым событием как для истории современного искусства, так и для Украинского Дома, важным вектором деятельности которого является поддержка и презентация кураторских исследований. Формат 30х30, с которым работает куратор Валерий Сахарук, в своей якобы простой форме, когда искусствовед наделяет одну работу правом ретранслировать ключевые течения соответствующего года, – является вызовом автора, расставляет важные акценты, создает диалог и дискуссионное поле для широкого круга посетителей", – отметила Виеру.





В Киеве открыли выставку, которую приурочили к 30-летию Независимости Украины / Фото Национальный центр "Украинский дом"

Исследование, проведенное Валерием Сахаруком, стало основой для создания книги "30х30. Современное украинское искусство". Организаторы рассказывают, что ее презентация состоится во время выставки. Проект и создание книги поддержал основатель венчурного фонда Adventures Lab Руслан Тимофеев. IT-бизнесмен уверен, современное украинское искусство должно быть услышанным и увиденным.

Идея проекта заинтересовала меня еще во время ее обсуждения с Валерием Сахаруком и Игорем Абрамовичем. Это уникальная выставка и уникальная книга, которые передают индивидуальный взгляд авторов сквозь все годы независимости Украины. События такого масштаба нужны нашей стране. Эта свобода поиска, характерная для современного искусства, это то, что вдохновляет меня как предпринимателя, и очаровывает как коллекционера,

– поделился Тимофеев.

В проекте представлены работы известных украинских авторов. Среди них – Николай Трох, Федор Тетянич, Александр Гнилицкий, Стас Волязловский, Александр Ройтбурд и другие. Выставка в Украинском доме продлится до 29 сентября.