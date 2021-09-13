Відбором займався куратор проєкту, мистецтвознавець Валерій Сахарук. Експозиція приурочена до Дня Незалежності України.

"Я називаю цю виставку "Від Голосія до Селіванова". Робота першого "Добре" відкриває проєкт і передає ейфорію сподівань 1991 року на нове життя. Робота ж останнього Semi-life – "напівжиття" про життя чиновників, службовців, які розчинилися в кабінетах, в меблях в обладнанні і утворили з ним одне ціле. Я вважаю що обидві дуже добре репрезентують свій час", – пояснює Сахарук.

Директорка Українського дому Ольга Вієру відмітила майстерну роботу куратора і підкреслила, що виставка дійсно репрезентує усі ключові моменти становлення українського сучасного мистецтва.



У Києві відкрили виставку з 30 картин / Фото Національний центр "Український дім"

"Проєкт "30х30", який національний центр представляє у межах програми до 30 річниці Незалежності України, є знаковою подією як для історії сучасного мистецтва, так і для Українського Дому, важливим вектором діяльності якого є підтримка та презентація кураторських досліджень. Формат "30х30", з яким працює куратор Валерій Сахарук, у своїй ніби-то простій формі, коли мистецтвознавець наділяє одну роботу правом ретранслювати ключові течії відповідного року, – є викликом автора, що розставляє важливі акценти, створює діалог та дискусійне поле для широкого кола наших відвідувачів", – зазначила Вієру.



У Києві відкрили виставку, яку приурочили до 30-річчя Незалежності України /Фото Національний центр "Український дім"

Дослідження, проведене Валерієм Сахаруком, стало основою для створення книги "30х30. Сучасне українське мистецтво". Організатори розповідають, що її презентація відбудеться під час виставки. Проєкт і створення книги підтримав засновник венчурного фонду Adventures Lab Руслан Тимофєєв. IT-бізнесмен впевнений, сучасне українське мистецтво має бути почутим і побаченим.

Ідея проєкту зацікавила мене ще під час її обговорення з Валерієм Сахаруком та Ігорем Абрамовичем. Це унікальна виставка та унікальна книга, що передають індивідуальний погляд авторів крізь усі роки Незалежності України. Події такого масштабу потрібні нашій країні. Ця свобода пошуку, властива для сучасного мистецтва, це те, що надихає мене як підприємця, і захоплює як колекціонера,

– поділився Тимофєєв.

В проєкті представлені роботи відомих українських авторів. Серед них – Микола Трох, Федір Тетянич, Олександр Гнилицький, Стас Волязловський, Олександр Ройтбурд та інші. Виставка в Українському домі триватиме до 29 вересня.