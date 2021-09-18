Виставка повністю виправдовує свою назву, адже вона дійсно вражає. Тут можна, не виїжджаючи з рідного міста, помандрувати різними країнами та сповна насолодитись їхньою атмосферою.

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До Львова привезли інтерактивну виставку "Вражаріум"

У Парку культури 17 вересня з'явилась перша мандрівна інтерактивна виставка "Вражаріум". Тут у двох морських контейнерах зібрали найяскравіші враження з усього світу. Організатори розповіли, що, за результатами дослідження, 52% українців жодного разу не були за кордоном, а 44% – називають подорожі мрією №1. Саме тому виникла ідея створити проєкт, який зробить найяскравіші враження світу доступними для кожного. Відвідати виставку можна абсолютно безкоштовно.

Піднятися на Еверест, вирушити на сафарі та побачити шоу Cirque du Soleil у віртуальній реальності, послухати, як реве найгучніший у світі стадіон у Ріо, зазирнути в блакитне місто Шефшауен в Марокко – це далеко не повний список, що можна зробити у "Вражаріумі",

– зазначили організатори.

Морські контейнери, в яких розмістили експозицію, подолали дуже довгий шлях. Спочатку вони були в Гуанчжоу, потім через Суецький канал потрапили в Одеський порт, а звідти – у Львів. Загалом їхня мандрівка тривала приблизно 2 тижні. За словами організаторів, це досить символічно, адже виставку про подорожі розмістили у контейнерах, які до того об'їздили вже пів світу.

Контейнер "Шефшауен"

У першому контейнері відтворили колорит блакитного міста Шефшауен, що в Марокко. Воно представляє на виставці Африку. Це місто відоме на весь світ тим, що колись місцеві жителі з якогось дива почали фарбувати всі вулиці в блакитний колір. За однією з версій, так вони хотіли бути ближчими до бога та небес. Саме тому Шефшауен інколи називають філіалом неба на землі.

У "Вражаріумі" зазначили, що до створення цієї експозиції залучили декораторів і тамтешніх жителів. Консультанти з Шефшауена розповіли фахівцям про місцеві традиції. У цьому контейнері можна відчути на дотик чарівну атмосферу блакитного міста. До прикладу, помпони, які захищають від злих духів, чи кольорові горщики з квітами, які місцеві жителі ставлять як усередині своїх помешкань, так і ззовні. Окрім цього, тут розмістили вироби тамтешніх майстрів з дерева та металу.

У контейнері панує запах марокканських спецій. Їх закупили спеціально для проєкту, щоб відвідувачі змогли як слід зануритись в атмосферу міста, яке було зачиненим для туристів до 20 століття. І звичайно, тут можна зробити надзвичайні фото. За словами організаторів, цей контейнер – найфотогенічніша зона "Вражаріуму".

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Дивіться фото з контейнера "Шефшауен" / Фото 24 канал

Станції віртуальної реальності

Також на виставці розмістили VR-станції. Тут можна отримати надзвичайні враження, зокрема від підйому на Еверест, шоу Cirque du Soleil та африканського сафарі. Відео у HD-якості забезпечать атмосферу повного занурення. Для виставки закупили досить багато VR-окулярів, щоб не виникали черги.

Підйом на Еверест. Відвідувачі зможуть насолодитись уривком кіно Джона Гріффіта. Його вважають найякіснішим фільмом, який зняли з панорамою 360 градусів. Заради цього проєкту організатори зв'язались з режисером та отримали права на показ його відео. Гріффіт зняв цей фільм на честь свого друга, який загинув, підіймаючись на Еверест без кисню. За словами режисера, його місія – зробити так, щоб кожен міг здійснити цю небезпечну та захопливу подорож завдяки сучасним технологіям.

Відвідувачі зможуть насолодитись уривком кіно Джона Гріффіта. Його вважають найякіснішим фільмом, який зняли з панорамою 360 градусів. Заради цього проєкту організатори зв'язались з режисером та отримали права на показ його відео. Гріффіт зняв цей фільм на честь свого друга, який загинув, підіймаючись на Еверест без кисню. За словами режисера, його місія – зробити так, щоб кожен міг здійснити цю небезпечну та захопливу подорож завдяки сучасним технологіям. Африканське сафарі. Зазвичай під час сафарі на тварин можна подивитись здалеку. Однак відвідувачі "Вражаріуму" мають можливість побачити їх зовсім поруч із собою. Відео починається з лева, який підходить зовсім близько, щоб понюхати. Після цього можна побачити, як слон обіймає тебе хоботом. У "Вражаріумі" зазначили, що найбільше дітей вражає саме сафарі, адже так близько диких тварин побачиш не щодня.

Зазвичай під час сафарі на тварин можна подивитись здалеку. Однак відвідувачі "Вражаріуму" мають можливість побачити їх зовсім поруч із собою. Відео починається з лева, який підходить зовсім близько, щоб понюхати. Після цього можна побачити, як слон обіймає тебе хоботом. У "Вражаріумі" зазначили, що найбільше дітей вражає саме сафарі, адже так близько диких тварин побачиш не щодня. Шоу Cirque du Soleil. Заради проєкту організатори домовилися з Cirque du Soleil та компанією, яка знімала для них відео. Цей ролик – не просто шоу з панорамою 360 градусів. Його спеціально створили для такої зйомки, тож, куди б глядач не повернувся навколо себе, він бачить надзвичайне видовище – летючих акробатів і виступи інших артистів.

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Найбільший контейнер виставки

Експозицію у найбільшому контейнері "Вражаріуму" поділили надвоє – міста і дива природи. Частину про природу допоміг створити клуб ілюстраторів Pictoric. За словами організаторів, це була дуже велика робота. Художники розробили 9-метрову ілюстрацію, у яку інтегрували різні інтерактиви.

Тут можна керувати північним сяйвом, дізнатися цікаві факти про секвою та споглядати інші дива. На стіні розмістили біноклі, у які можна зазирнути й побачити Великий каньйон чи найбільший водоспад у світі.

Також відвідувачі зможуть "поплавати" з медузами в озері на острові Палау. Там живуть приблизно 2 мільйони медуз. Вони залежать від енергії сонця, тож щодня, як соняшники, плавають від однієї частини озера до іншої.

Окрім цього, в найбільшому контейнері виставки можна переглянути відео з Антарктиди, Рожевих озер та надзвичайної печери, у якій живуть слимаки, що світяться.

Дуже цікаво придумали. Здається, такий маленький ящичок, а є купа всього. Мені найбільше сподобалась Антарктида,

– розповів відвідувач.

Контент для виставки записували в усіх куточках світу – Ріо-де-Жанейро, Антарктиді, Бангкоку, Нью-Йорку тощо. Організатори зазначили, що метою "Вражаріуму" було не просто викласти фактаж про країни, а подарувати відвідувачам позитивні враження та емоції.

Дивіться відео з "Вражаріуму":

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Париж

У частині експозиції про Париж можна зняти телефонну слухавку та почути рецепти французьких страв. Також відвідувачі мають можливість підглянути у вічко на квартиру Ірени Карпи, яку письменниця спеціально зняла для проєкту. Зовсім поруч розмістили ширму, зазирнувши за яку, можна побачити світлове шоу Нотр-Дам де Парі.

Також у цій частині є світлини улюблених місць відомих жителів Парижа – Едіт Піаф, Коко Шанель, Ернеста Гемінгвея та інших. Окрім цього, відвідувачі можуть обрати одну з пісень вуличних музикантів, які спеціально записали для виставки у Парижі.

Поруч встановили репродукцію частини статуї Венери Мілоської, оригінал якої наразі "живе" у Луврі. Усім охочим пропонують поглянути, як виглядала б скульптура богині, якби у неї були руки. Для цього можна просто заховатись за експонат і сфотографуватись.

Нью-Йорк

У частині про Нью-Йорк відвідувачі можуть покрутити рулетку, щоб дізнатися, кого з відомих місцевих жителів вони зустрінуть на вулицях. Також тут є домофон з історіями відомих будівель, зокрема Емпайр-Стейт-Білдінг та Рокфеллер-центру.

Поруч розмістили фото та історію Статуї Свободи, якій цьогоріч виповниться 135 років. Задля виставки організатори також отримали права на архівні світлини в Бібліотеці Конгресу США.

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Попри дощ, на виставці було доволі людно: відео

Бангкок

У частині експозиції про Бангкок можна побачити місто з різних видів транспорту. Для цього спеціально зняли відео прогулянки на човні. Відвідувачі мають можливість дізнатися, скільки коштує поїздка, що саме пропливає човен тощо.

Охочі можуть прочитати цікаві історії про особливість тайських імен та послухати їхню мову, яка має 5 різних тонів. Натиснувши на кнопку, можна почути різницю між словами, які пишуться однаково, але вимовляються по-різному. Знизу експозиції встановили гігантську локшину – мабуть, найпопулярнішу їжу в Бангкоку.

Ріо-де-Жанейро

Тут відвідувачі можуть поринути в атмосферу справжнього карнавалу. Окрім цього, заради проєкту спеціально записали танцівників, у яких можна підгледіти базові рухи традиційних танців. Також усі охочі можуть доторкнутись до бразилійського піску та почути шум найвідомішого у світі стадіону "Маракани".

У центрі експозиції розмістили справжні джунглі. Тут відвідувачі можуть сфотографуватись з найбільшою у світі квіткою рафлезією. Цікаво, що її назвали на честь засновника Сінгапуру. Однак навряд він від цього дуже зрадів, адже рослина пахне гнилим м'ясом.

Зауважте! Інтерактивна виставка буде у Львові до 25 вересня. Її розташували біля головного входу в Парк культури. Відвідати "Вражаріум" можна лише за умови попередньої реєстрації. Для цього слід перейти у чат-бот в телеграмі чи вайбері та обрати зручний для себе час. Детальніше читайте за посиланням.

У Львів привезли інтерактивну виставку "Вражаріум" / Фото 24 каналу