Львов сможет формировать собственное военное подразделение: привилегия только 5 городов страны

Львов стал одним из 5 городов, которые могут формировать, а также обеспечивать собственное военное подразделение. Однако эта привилегия будет только в случае полной или частичной мобилизации, а также военного положения.

Такая возможность предусмотрена в новом законе об основе национального сопротивления. Он вступил в силу только 1 января, а проголосовала за этот документ Верховная Рада в июле.

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Почему Львову это разрешили

Подробнее о возможностях, которые есть у города, 17 февраля рассказал руководитель территориальной обороны Львовщины Валерий Курко. Он отметил, что Львов может не только собирать, но и полностью обеспечивать подразделение.

Во исполнение закона во Львове была сформирована 103-я бригада сил территориальной обороны по новому штату. Она содержит в себе 7 батальонов, то есть в каждом районе – 1 батальон,

– рассказал Курко.

Он пояснил, что в случае чрезвычайных ситуаций Львов сможет иметь отдельную бригаду не случайно. Ведь в городе проживает более 900 тысяч человек.



Руководитель теробороны Львовщины Валерий Курко / Фото ЛГС

Город тесно сотрудничает с теробороной

Также относительно этого высказался и мэр города Андрей Садовый. Он отметил, что город учел все предложения от сил территориальной обороны в городской программе национального сопротивления. Однако активное сотрудничество на этом не остановится.

Вчера мы имели рабочую встречу по вопросам программы, и мы учли все предложения от сил территориальной обороны. Мы имеем полное сотрудничество. Нам надо будет следующие недели еще больше работать вместе и показывать пример рабочего единства,

– отметил глава Львова.

Речь идет о программе сопротивления, которую приняли 17 февраля. В ней предусмотрены несколько основных направлений, реализация которых рассчитана на 2 года.

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