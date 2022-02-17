Така можливість передбачена у новому законі про основу національного спротиву. Він набув чинності лише 1 січня, а проголосувала за цей документ Верховна Рада у липні.

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Чому Львову це дозволили

Детальніше про можливості, які є в міста, 17 лютого розповів керівник територіальної оборони Львівщини Валерій Курко. Він зауважив, що Львів може не лише збирати, а й повністю забезпечувати підрозділ.

На виконання закону у Львові була сформована 103-тя бригада сил територіальної оборони за новим штатом. Вона містить в собі 7 батальйонів, тобто в кожному районі – 1 батальйон,

— розповів Курко.

Він пояснив, що у випадку надзвичайних ситуацій Львів зможе мати окрему бригаду не випадково. Адже в місті мешкає понад 900 тисяч осіб.



Керівник тероборони Львівщини Валерій Курко/ Фото ЛМР

Місто тісно співпрацює з теробороною

Також щодо цього висловився й мер міста Андрій Садовий. Він зазначив, що місто врахувало усі пропозиції від сил територіальної оборони у міській програмі національного спротиву. Проте активна співпраця на цьому не зупиниться.

Вчора ми мали робочу зустріч щодо питань програми, і ми врахували всі пропозиції від сил територіальної оборони. Ми маємо повну співпрацю. Нам треба буде наступні тижні ще більше працювати разом і показувати приклад робочої єдності,

– зазначив очільник Львова.

Мовиться про програму спротиву, яку ухвалили 17 лютого. У ній передбачені кілька основних напрямів, реалізація яких розрахована на 2 роки.

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