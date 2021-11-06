Львов ввел дополнительные ограничения для работы кафе и ресторанов: какие именно

Львовская городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение о работе заведений общественного питания. Кафе и рестораны могут работать с 6:00 до 23:00, после возможна только работа на вынос.

Также после 23:00 в заведениях общественного питания категорически запретили продавать алкогольные и слабоалкогольные напитки.

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Заведения после 23:00 смогут работать на вынос или доставку

После указанного времени общественные заведения могут работать только на вынос или осуществлять адресную доставку. Посетителей принимать внутри категорически запрещено.

Продукцию гостям можно передавать через специальные окошечки или другим способом – без пребывания внутри заведения.

Условно, если человек хочет пойти купить круассан или заказать кофе, то он будет иметь такую возможность. Однако возле такого заведения не должно быть скопления,

– пояснил Андрей Москаленко, первый заместитель мэра Львова.

Львов с 30 октября находится в красной зоне

Отметим, что Львов с 30 октября находится в красной зоне. Такое решение приняла городская комиссия по ТЭБ и ЧС на заседании 28 октября. С 1 ноября всех школьников города, включая начальную школу перевели на дистанционное обучение.

По словам городского главы Андрея Садового, учебные заведения должны быть готовыми к возобновлению очного обучения. Во всех школах педагогическим коллективам нужно быть 100% вакцинированными.

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Какова ситуация с коронавирусом на Львовщине

По состоянию на 5 ноября во Львовской области обнаружили 188 624 случая коронавируса, умерли 4 711 больных, выздоровели – более 149 тысяч. За предыдущие сутки болезнь диагностировали у 1 758 человек, умерли – 34.