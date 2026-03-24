Прилет дрона по многоэтажке на Сыхове: первые фото с места атаки

Во Львове 24 марта в результате атаки вражеского беспилотника был поврежден жилой дом и объекты инфраструктуры. Удар привел к выбитым окнам, разрушенной остановке общественного транспорта и побитым автобусам.

На месте работают спасатели, а жители убирают осколки стекла из магазинов и заведений. Корреспондент 24 Канала побывал в зоне попадания.

Смотрите также Попадание не только в историческом центре: детали российской атаки на Львов

Каковы последствия вражеской атаки по Сихову?

24 марта около 16 часов во Львове, на проспекте Красной Калины, в результате атаки вражеского дрона произошло массовое повреждение жилого дома и прилегающей инфраструктуры. Под удар попали верхние этажи многоэтажки, а также объекты общественного пользования.

Последствия атаки поражают – все окна 9-этажного дома выбиты, что повлекло падение стекла на нижние этажи и тротуар. В некоторых квартирах на этих этажах, по предварительной информации, был прямой прилет, из-за чего туда пока не пускают жителей и работают подразделения ГСЧС.

Также значительные повреждения получила инфраструктура города:

на остановке общественного транспорта разбиты конструкции и вывески,

маршрутные автобусы пострадали – выбиты окна в нескольких транспортных средствах,

в близлежащих магазинах и заведениях были уничтожены витрины.

Прилет в жилую многоэтажку на проспекте Красной Калины / Фото Эмала Наби

Из-за разрушений временно прекратили движение трамвайных маршрутов №4 и №8. На проспекте Красной Калины перекрыто движение транспорта.

На месте происшествия работают спасатели, представители полиции и коммунальные службы. Они фиксируют масштабы разрушений, убирают обломки стекла и обеспечивают безопасность граждан.

Жители районов, пострадавших, присоединились к уборке – особенно в магазинах и заведениях, где после взрыва разлетелось стекло.

