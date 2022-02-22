Во Львове 3 района останутся без воды: полный перечень улиц
22 февраля 2022 , 12:04Читати новину українською
Источник:Львовский горсовет
Специалисты Львовводоканала 22 февраля будут проводить работы на водосетях города. Поэтому часть Шевченковского, Зализнычного и Франковского районов останутся без воды.
Причина отключения воды – переподключение новых участков водопровода на улицах Шевченко – Юнакива. Водоснабжение планируется возобновить до 20:00.
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Где во Львове не будет воды с 9:00 до 20:00
- Татарбунарская;
- Моринецкая;
- Яворовская;
- Кирилловская;
- Шевченко – дома № 2 – 164 (четная сторона) 11 – 115 (нечетная сторона);
- Луцкого;
- Юнакива;
- Бортнянского;
- Ерошенко;
- Золотая;
- Гуни;
- Турянского;
- Яцкова;
- Скляна;
- Сосенко;
- Пстрака;
- Хорватская;
- Шведская;
- Клепаровская;
- Ярослава Мудрого;
- Магазиновая;
- Гушалевича;
- площадь Князя Святослава;
- Елены Степанивны;
- Квитки Основьяненко;
- Сорохтея;
- Комарова;
- Ясная;
- Зализнычна;
- Стороженко;
- Чоловского;
- Щекавицкая;
- Братьев Михновских;
- Вернигоры;
- Марка Вовчок;
- Морозенко;
- Кооперативная;
- Одесская;
- Голубовича;
- Хотинская;
- Короткая;
- Стародубская;
- Перова;
- Городоцкая – дома № 44 – 110 (четная сторона), 85 – 151 (нечетная сторона).
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Где будут подавать воду с пониженным давлением
- Озаркевича;
- Сеченова;
- Шептицких;
- Войтовича;
- площадь Кропивницкого;
- Меретина;
- Ангеловича;
- Шептицкого;
- Карпинского;
- Архитекторская;
- Библиотечная;
- Профессорская;
- площадь Шашкевича;
- Техническая;
- Рылеева;
- Матейко;
- Новаковского;
- Устияновича;
- Степана Бандеры;
- Тобилевича;
- Черновицкая;
- площадь Дворцовая;
- Головацкого;
- Декарта;
- Одесская;
- Шараневича;
- Затишная;
- Чубки;
- Мельника;
- Васильковского;
- Героев УПА;
- Опольского;
- площадь Июльская;
- Сорохтея;
- Горской;
- Сарьяна;
- Федьковича;
- Антоновича – дома № 4 – 48 (четная сторона), 7 – 37 (нечетная сторона);
- Русовых;
- Старицкого;
- Ефремова;
- Новый Свет;
- Глубокая;
- Политехническая.
После завершения ремонтных работ будет производиться промывка уличной водопроводной сети. В настоящее время возможна временная окраска воды ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок трубопроводов.Обратите внимание! Круглосуточная горячая линия Львовводоканала: короткий номер 15-51 (для стационарных телефонов) или +38 (032) 259-15-50, +38 (032) 259-15-51 (для звонков с мобильного).