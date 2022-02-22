Во Львове 3 района останутся без воды: полный перечень улиц

Специалисты Львовводоканала 22 февраля будут проводить работы на водосетях города. Поэтому часть Шевченковского, Зализнычного и Франковского районов останутся без воды.

Причина отключения воды – переподключение новых участков водопровода на улицах Шевченко – Юнакива. Водоснабжение планируется возобновить до 20:00.

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Где во Львове не будет воды с 9:00 до 20:00

Татарбунарская;

Моринецкая;

Яворовская;

Кирилловская;

Шевченко – дома № 2 – 164 (четная сторона) 11 – 115 (нечетная сторона);

Луцкого;

Юнакива;

Бортнянского;

Ерошенко;

Золотая;

Гуни;

Турянского;

Яцкова;

Скляна;

Сосенко;

Пстрака;

Хорватская;

Шведская;

Клепаровская;

Ярослава Мудрого;

Магазиновая;

Гушалевича;

площадь Князя Святослава;

Елены Степанивны;

Квитки Основьяненко;

Сорохтея;

Комарова;

Ясная;

Зализнычна;

Стороженко;

Чоловского;

Щекавицкая;

Братьев Михновских;

Вернигоры;

Марка Вовчок;

Морозенко;

Кооперативная;

Одесская;

Голубовича;

Хотинская;

Короткая;

Стародубская;

Перова;

Городоцкая – дома № 44 – 110 (четная сторона), 85 – 151 (нечетная сторона).

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Где будут подавать воду с пониженным давлением

Озаркевича;

Сеченова;

Шептицких;

Войтовича;

площадь Кропивницкого;

Меретина;

Ангеловича;

Шептицкого;

Карпинского;

Архитекторская;

Библиотечная;

Профессорская;

площадь Шашкевича;

Техническая;

Рылеева;

Матейко;

Новаковского;

Устияновича;

Степана Бандеры;

Тобилевича;

Черновицкая;

площадь Дворцовая;

Головацкого;

Декарта;

Одесская;

Шараневича;

Затишная;

Чубки;

Мельника;

Васильковского;

Героев УПА;

Опольского;

площадь Июльская;

Сорохтея;

Горской;

Сарьяна;

Федьковича;

Антоновича – дома № 4 – 48 (четная сторона), 7 – 37 (нечетная сторона);

Русовых;

Старицкого;

Ефремова;

Новый Свет;

Глубокая;

Политехническая.

После завершения ремонтных работ будет производиться промывка уличной водопроводной сети. В настоящее время возможна временная окраска воды ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок трубопроводов.

Круглосуточная горячая линия Львовводоканала: короткий номер 15-51 (для стационарных телефонов) или +38 (032) 259-15-50, +38 (032) 259-15-51 (для звонков с мобильного).