Во Львове без вести пропала 21-летняя студентка медуниверситета

Львовская полиция объявила в розыск 21-летнюю студентку Соломию Дульку. Девушка 3 дня не появляется в общежитии и не выходит на связь.

Соломия Дулька учится во Львовском национальном медуниверситете. Она пропала 29 октября.

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Во Львове объявили в розыск 21-летнюю студентку

В отделе коммуникации полиции Львовщины рассказали, что 21-летняя студентка Львовского национального медуниверситета Соломия Дулька с 29 октября не выходит на связь с родными. Девушка учится на 5 курсе и проживает в университетском общежитии.

Пропавшую не видели в общежитии 3 дня. Сейчас ее местонахождение – неизвестно. Львовское районное управление полиции объявило студентку в розыск.

Всех, кому известна любая информация о Соломии Дульке, призывают позвонить в полицию по номерам 102 или 0630794883.

Во Львове ночью 27 октября 19-летняя Анастасия Стахив изчезла из дома . Девушку нашли мертвой в воде на Песковых озерах. Погибшая была одета только в пижаму.



Во Львове пропала 21-летняя студентка / Фото "Варта 1"