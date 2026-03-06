В сети писали, что возле костела во Львове якобы нашли гранату: что говорит полиция
- 6 марта во Львове поступило сообщение о возможной гранате, что вызвало проверку полиции.
- После обследования подозрительного предмета не было обнаружено взрывоопасных объектов, угрозы для граждан не существовало, сказала в комментарии 24 Каналу пресс-секретарь полиции Львовской области Алина Подрейко.
Вечером 6 марта в сети писали, что на одной из улиц во Львове якобы обнаружили предмет, который был похож на гранату. На место немедленно были направлены полицейские.
Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала пресс-секретарь полиции Львовской области Алина Подрейко.
Что обнаружила полиция во Львове на месте, где говорили о возможной гранате?
Львовские телеграм-каналы вечером 6 марта написали, что, вероятно, возле водоканала обнаружили предмет похожий на гранату. Местные сообщали, что Нацгвардия вместе с полицией перекрыли проезжую часть.
Позже паблики отмечали, что возможный инцидент произошел возле одного из костелов города.
Алина Подрейко в комментарии 24 Канала отметила, что 6 марта около 21:00 в полицию действительно поступило сообщение об обнаружении на одной из улиц города Львов предмета, визуально похожего на корпус гранаты.
На место происшествия немедленно были направлены следственно-оперативная группа полиции, работники Управления взрывотехнической службы полиции Львовской области, патрульные полицейские и военные Нацгвардии.
Правоохранители провели обследование обнаруженного предмета с соблюдением всех мер безопасности. По результатам проверки опасных или взрывоопасных предметов не обнаружено,
– пояснила пресс-секретарь полиции Львовской области.
Полицейская отметила, что никакой угрозы для граждан города – не было.
Во Львове обнаруживают много подозрительных предметов в последнее время
28 февраля во Львове возле мусорников обнаружили боевую гранату иностранного производства. Мэр города Андрей Садовый отметил, что взрывотехники обезвредили гранату, а правоохранители ведут следственные действия для выяснения всех обстоятельств.
1 марта В центре Львова возле торгового центра "Магнус" обнаружили подозрительный пакет. В комментарии 24 Канала в полиции Львовщины отметили, что по результатам проверки опасных или взрывоопасных предметов не обнаружено.
Кстати, в СБУ анонсировали, что будут проводить мероприятия по безопасности во Львове с 5 по 9 марта. Поэтому в городе могут быть ограничения движения, проверка документов у граждан и осмотры автомобилей.