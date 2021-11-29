Во Львове маршрутка сбила мужчину: фото и видео с места происшествия
Источник:"Варта 1"
Во Львове вечером 29 ноября маршрутка сбила мужчину. Сейчас на месте работают правоохранители.
Авария произошла на проспекте Черновола. По предварительной информации, пешеход не пострадал.
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Маршрутка сбила пешехода
Возле дома №45 на проспекте Чорновила произошло ДТП. Маршрутка №184 сбила мужчину. Очевидцы аварии рассказали, что пешеход жив, его жизни ничего не угрожает. Он не получил тяжелые травмы и после ДТП хотел просто встать и уйти.
Смотрите видео с места аварии:
Движение в сторону перекрестка улиц Химической и проспекта Чорновола – усложнено. Там образовалась огромная пробка. Водителей просят по возможности обходить этот участок дороги.
На месте происшествия работали медики и правоохранители. Пострадавшего забрали в больницу. Полицейские пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП.Заметьте! Приблизительно в 6:00 20 ноября на проспекте Свободы произошло жуткое ДТП. Водитель маршрутки, возвращаясь с улицы Дорошенко, сбил 2 монахинь на пешеходном переходе. Одна из женщин погибла. Маршрутка протянула ее тело 5 километров – до конечной остановки на улице Вашингтона. Другая монахиня получила ряд травм и попала в больницу. Водитель убеждал, что не заметил, как сбил женщин.
Маршрутка сбила пешехода / Фото Игоря Зинкевича
Мужчина не получил тяжелые травмы / Фото Игоря Зинкевича