Во Львове объявили штормовое предупреждение на Новый год: чего ждать

Во Львове 31 декабря существенно ухудшится погода. Поэтому в городе объявили штормовое предупреждение и предостерегли об опасности.

Также будет плохая погода и на следующий день, 1 января. Кроме этого, предостерегли о возможности схода лавин в горах Львовской области.

Важно На дорогах Украины гололедица: полезные советы водителям и пешеходам

Чего следует остерегаться

Жители области эти 2 дня будут страдать от порывов северо-западного ветра. Его скорость будет достигать 15 – 20 метров в секунду.

Также на дорогах будет сильная гололедица. Поэтому Львовский горсовет призвал жителей области быть осмотрительными.

О чем следует помнить

Всех водителей попросили выбирать умеренную скорость и соблюдать безопасную дистанцию. Еще стоит не забывать о включенных фарах. Эти простые советы могут даже спасти чью-то жизнь.

Но даже пешеходам стоит беречься, потому что гололед опасен и для них. Поэтому стоит носить обувь с нескользкими подошвами, а также переходить дорогу только в специально предназначенных для этого местах.

Даже легкое падение может привести к серьезным последствиям. Обращаться к врачу нужно, если после падения почувствовали головную боль, тошноту, боль в суставах или же заметили отеки на мягких тканях.



Что нужно делать, когда гололедица / Инфографика 24 канала