Во Львове в очередной раз "заминировали" школу: на этот раз поздно вечером

Львовские правоохранители 19 января получили анонимное сообщение о минировании школы №84. На месте происшествия работали взрывотехники и кинологи.

Взрывчатку в учебном заведении не нашли. Полиция проводит расследование.

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Во Львове "заминировали" школу

На электронный адрес СБУ поступило сообщение о минировании общеобразовательной школы № 84. Она расположена на улице Зубровской, 30. Аноним сообщил об угрозе взрыва в 22:32.

На место происшествия немедленно выехали правоохранители, специалисты-взрывотехники и сотрудники других подразделений полиции. Они обследовали помещения учебного заведения и близлежащие территории. Эвакуацию не проводили, ведь сообщение поступило почти ночью, так что в школе учеников уже не было.

В 1:56 обследование было завершено. К счастью, правоохранители не нашли взрывчатку. Сейчас они пытаются установить личность злоумышленника, который предоставил фейковое сообщение о минировании.

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