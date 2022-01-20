Во Львове в очередной раз "заминировали" школу: на этот раз поздно вечером
Источник:Департамент по гражданской защите ЛОГА
Львовские правоохранители 19 января получили анонимное сообщение о минировании школы №84. На месте происшествия работали взрывотехники и кинологи.
Взрывчатку в учебном заведении не нашли. Полиция проводит расследование.
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Во Львове "заминировали" школу
На электронный адрес СБУ поступило сообщение о минировании общеобразовательной школы № 84. Она расположена на улице Зубровской, 30. Аноним сообщил об угрозе взрыва в 22:32.
На место происшествия немедленно выехали правоохранители, специалисты-взрывотехники и сотрудники других подразделений полиции. Они обследовали помещения учебного заведения и близлежащие территории. Эвакуацию не проводили, ведь сообщение поступило почти ночью, так что в школе учеников уже не было.
В 1:56 обследование было завершено. К счастью, правоохранители не нашли взрывчатку. Сейчас они пытаются установить личность злоумышленника, который предоставил фейковое сообщение о минировании.Примите во внимание! В прошлом году в Украине ужесточили ответственность за фейковые минирования. Злоумышленнику грозит наказание – от 2 до 6 лет в тюрьме.
Коротко о последних подобных случаях в Украине
- В Киеве 17 января сообщили о наличии взрывчатки на станции метро "Театральная". Сотрудники подземки закрыли пересадочный узел и эвакуировали пассажиров.
- На следующий день аноним сообщил о массовых "минированиях" в столице. Объектом атаки злоумышленников стали школы почти во всех районах столицы и Апелляционный суд.
- Львовские правоохранители 18 января также получили 2 сообщения о минированиях. Взрывчатку якобы заложили в школе и отделении "Приватбанка". Аноним потребовал отменить масочный режим.
- Неизвестный мужчина, который представился шпионом российской разведки, сообщил, что в Кривом Роге во все учебные заведения заложили взрывчатку. Аноним требовал деньги, чтобы предотвратить трагедию.
- В Одессе "заминировали" аэропорт. Анонимы угрожали взорвать аэродром.