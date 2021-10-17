Во Львове от отравления угарным газом погибла супружеская пара пенсионеров
17 октября 2021 , 12:26Читати новину українською
В одном из львовских жилых домов трагически погибли супруги пенсионеров. Вероятно, смерть наступила в результате отравления угарным газом.
Тела мужчины 1959 года рождения и женщины 1951 года рождения обнаружили 16 октября, около 12:41 часа в квартире трехэтажного здания на улице Ярослава Мудрого, 21.
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По предварительной информации ЛОГА, пенсионеры погибли из-за отравления угарным газом.
Квартира оборудована газовой колонкой, ПГ-4 и газовой печкой. Аварийной бригадой ПАО "Львовгаз" на двух стояках отключено газоснабжение к дому,
– добавили в облгосадминистрации.
Сейчас правоохранители проводят расследование и выясняют обстоятельства этого инцидента.Обратите внимание! Газ взрывоопасен, поэтому малейшее нарушение правил может привести к трагедии – взрыву, пожару и отравлению. Во время всех несчастных случаев, связанных с газом, следует позвонить в одну из городских служб: скорая помощь – 103, пожарная – 101, газовая – 104 или полиция – 102. Любая из этих служб сообщит остальным, и все они прибудут на место происшествия.