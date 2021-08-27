Сейчас магазины H&M уже работают в Киеве, Харькове и Одессе. Дата открытия львовского магазина пока неизвестна.

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Во Львове откроют первый магазин H&M

На официальной фейсбук-странице H&M, 27 августа анонсировали открытие первого магазина сети во Львове. Его планируют обустроить в ТРЦ Victoria Gardens на улице Кульпарковской. Точную дату открытия обещают сообщить позже.

Долгожданная новость! Уже осенью все любители шопинга смогут посетить H&M в ТРК Victoria Gardens.

– говорится в сообщении.

H&M – шведский бренд одежды, косметики и домашних вещей. Его основали в 1947 году. Сейчас сеть насчитывает более 4 тысяч магазинов в 64 странах мира. Львов станет четвертым городом Украины, где откроют магазин H&M. В целом в Украине есть 7 магазинов этого бренда: 5 – в Киеве, 1 – в Харькове, 1 в Одессе.

Заметьте! В торговом центре "Ривьера" в Одессе открыли первый магазин H&M. Событие вызвало настоящий ажиотаж.