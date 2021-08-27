Наразі магазини H&M вже працюють у Києві, Харкові та Одесі. Дата відкриття львівського магазину поки невідома.

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У Львові відкриють перший магазин H&M

На офіційній фейсбук-сторінці H&M, 27 серпня анонсували відкриття першого магазину мережі у Львові. Його планують облаштувати у ТРЦ Victoria Gardens на вулиці Кульпарківській. Точну дату відкриття обіцяють повідомити пізніше.

Довгоочікувана новина! Вже восени усі любителі шопінгу зможуть відвідати H&M у ТРК Victoria Gardens.

– мовиться у повідомленні.

H&M – шведський бренд одягу, косметики та домашніх речей. Його заснували у 1947 році. Зараз мережа налічує понад 4 тисячі магазинів у 64 країнах світу. Львів стане четвертим містом України, де відкриють магазин H&M. Загалом в Україні є 7 магазинів цього бренду: 5 – у Києві, 1 – Харкові, 1 – в Одесі.

Зауважте! У торговому центрі "Рів'єра" в Одесі відкрили перший магазин H&M. Подія викликала справжній ажіотаж.