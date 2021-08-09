Многие белорусы из-за угрозы своей жизни были вынуждены бежать из страны. Некоторые из них переехали во Львов.
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Во Львове почтили годовщину начала протестов в Беларуси
Белорусы Львова 9 августа собрались на площади Рынок, чтобы почтить годовщину начала протестов в своей родной стране. Они выкрикивали лозунги "Жыве Беларусь" и "Свабоду палітвязням". У митингующих в руках были плакаты и фото своих земляков, которых задержали или тех, кого нашли мертвыми после ареста. Затем под Львовской ратушей растянули бело-красный флаг. К событию присоединился мэр города Андрей Садовый.
Львов был, есть и будет свободным городом. И мы как никто понимаем важность жить в свободной стране. Я верю, что скоро вы сможете вернуться в свободную Беларусь. Слава Беларуси! Слава Украине!,
– отметил городской глава.
Участники акции напоминают международному сообществу о нарушении прав человека в Беларуси. Они собрались на площади Рынок, чтобы поддержать соотечественников, которые продолжают бороться с диктатурой.
Смотрите видео чествования годовщины начала протестов в Беларуси:
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Многие белорусы были вынуждены уехать из страны
Руководитель Белорусского кризисного центра во Львове Алексей Францкевич рассказал в комментарии ZAXID.NET, что сейчас в Беларуси более 40 тысяч репрессированных, десятки убитых и тысячи политзаключенных.
"Ежедневно белорусы вынуждены покидать свою страну по политическим мотивам – из-за угрозы жизни. Поэтому мы здесь, чтобы поддержать белорусское гражданское общество", – отметил Францкевич.
Хоть многие белорусы уехали из страны, они продолжают поддерживать своих земляков. По словам одной из участниц акции, в 2020 году люди высказали свое мнение относительно режима Лукашенко. После этого в стране начался настоящий террор.
"Этот год был очень тяжелым для всех. И мы, конечно, хотим сказать, что ничего не завершилось. Однако в Беларуси люди не могут свободно выходить (на протесты – 24 канал)", – отметила женщина.
Активисты подчеркнули, что оставаться в Беларуси им было опасно. Перед годовщиной протестов власти вновь усилили обыски и продолжают задерживать людей.
"Мне пришлось покинуть родные места, потому что было большое давление на общественные организации. В том числе и на ту, которой я руковожу. Были обыски, нас ищут", – рассказал белорус, который приехал во Львов несколько дней назад.
Белорусы поддерживают своих земляков / Фото Романа Балука и Александра Мазуренко