Багато білорусів через загрозу своєму життю були змушені втекти з країни. Деякі з них переїхали до Львова.

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У Львові вшанували річницю початку протестів у Білорусі

Білоруси Львова 9 серпня зібрались на площі Ринок, щоб вшанувати річницю початку протестів у своїй рідній країні. Вони вигукували гасла "Жыве Беларусь" та "Свабоду палітвязням". У мітингувальників в руках були плакати та фото своїх земляків, яких затримали або тих, кого знайшли мертвими після арешту. Потім під Львівською ратушею розтягнули біло-червоний стяг. До події долучився мер міста Андрій Садовий.

Львів був, є і буде вільним містом. І ми як ніхто розуміємо важливість жити у вільній країні. Я вірю, що скоро ви зможете повернутися у вільну Білорусь. Слава Білорусі! Слава Україні!,

– зауважив міський голова.

Учасники акції нагадують міжнародній спільноті про порушення прав людини у Білорусі. Вони зібрались на площі Ринок, щоб підтримати співвітчизників, які продовжують боротися з диктатурою.

Дивіться відео вшанування річниці початку протестів у Білорусі:

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Чимало білорусів були змушені виїхати з країни

Керівник Білоруського кризового центру у Львові Олексій Францкевич розповів у коментарі ZAXID.NET, що наразі у Білорусі є понад 40 тисяч репресованих, десятки вбитих й тисячі політв'язнів.

"Щодня білоруси змушені покидати свою країну за політичними мотивами – через загрозу життю. Тому ми тут, аби підтримати білоруське громадянське суспільство", – зазначив Францкевич.

Хоч багато білорусів виїхали з країни, вони продовжують підтримувати своїх земляків. За словами однієї з учасниць акції, у 2020 році люди висловили свою думку щодо режиму Лукашенка. Після цього в країні почався справжній терор.

"Цей рік був дуже важким для всіх. І ми, звісно, хочемо сказати, що нічого не завершилося. Однак у Білорусі люди не можуть вільно виходити (на протести – 24 канал)", – зазначила жінка.

Активісти наголосили, що залишатися в Білорусі їм було небезпечно. Перед річницею протестів влада знову посилила обшуки й продовжує затримувати людей.

"Мені довелося покинути рідні місця, тому що був великий тиск на громадські організації. В тому числі й на ту, якою я керую. Були обшуки, нас шукають", – розповів білорус, який приїхав до Львова кілька днів тому.

Зауважте! Хвиля протестів пронеслася Білоруссю 9 серпня 2020 року після президентських виборів. Тоді ЦВК заявила про перемогу Лукашенка, який буцімто набрав понад 80% голосів. Сотні тисяч білорусів у різних містах країни вийшли на мирні мітинги. Протестувальників затримували, катували та арештовували силовики. Усе це триває і досі.

Білоруси підтримують своїх земляків / Фото Романа Балука та Олександра Мазуренка