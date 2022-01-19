Умер известный львовский профессор Владимир Трач

Во Львове 18 января умер профессор кафедры биохимии и гигиены Львовского государственного университета физической культуры имени Ивана Боберского Владимир Трач. Его не стало на 82 году жизни.

Владимир Трач подготовил в университете несколько кандидатов наук.

К теме В Одессе умер известный врач-фтизиатр Авербух: каким его запомнили

Умер профессор Владимир Трач

На 82 году жизни 18 января скончался профессор кафедры биохимии и гигиены Львовского государственного университета физической культуры имени Ивана Боберского Владимир Трач. Он был кандидатом биологических наук.

Профессор работал в вузе более 40 лет. За это время он занимал различные должности – был проректором по учебной работе, деканом педагогического факультета, заведующим, профессором, доцентом кафедры биохимии и гигиены.

На каждой из должностей он проявил себя как настоящий высококвалифицированный профессионал, тем самым абсолютно заслуженно завоевав большой авторитет и уважение как у коллег по работе, так и у студентов,

– рассказали в университете.

В течение своей работы в университете Владимир Трач подготовил 9 кандидатов наук.

"Ректорат и весь коллектив Львовского государственного университета физической культуры имени Ивана Боберского скорбят по поводу смерти Владимира Михайловича Трача и выражают свои искренние соболезнования родным, близким и друзьям покойного. Вечная память", – подытожили в вузе.

Парастас состоится 19 января в 18:00 в Часовне Пантелеймона Церковь Ольги и Владимира, что на улице Симоненко, 5а. Чин похорон начнется в 11:00 20 января.

Умер профессор Владимир Трач / Фото Galinfo

Заметьте Львовяне попрощались с Народным артистом Украины Евгением Федорченко

Краткая биография Владимира Трача