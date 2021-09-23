Во Львове водитель Honda врезался в электроопору и перевернулся на крышу: жуткое видео

Во Львове 22 сентября произошла сокрушительная авария. Водитель Honda CR-V въехал в электроопору. От удара его машина перевернулась на крышу.

Сейчас правоохранители проводят расследование. Они устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

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Водитель влетел в столб и перевернулся на крышу

Жуткая авария произошла примерно в 20:47 на улице Сыховской. 43-летний водитель Honda CR-V не справился с управлением и на скорости влетел в электроопору. От удара автомобиль перевернулся на крышу.

В результате ДТП мужчина получил травмы. На месте аварии работали правоохранители и медики скорой. Пострадавшего госпитализировали. Пока неизвестно, находился ли водитель в состоянии опьянения.

Из-за ДТП на Сыховской было затруднено движение. Сейчас ремонтные бригады восстанавливают уличное освещение. Причины и обстоятельства аварии установят правоохранители.

На трассе Киев – Чоп 19 сентября 34-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением и въехал в бетонную остановку . В результате аварии мужчина получил тяжелые травмы и умер.

Смотрите видео с места аварии:



43-летний водитель не справился с управлением / Фото патрульной полиции Львовщины



Автомобиль столкнулся с электроопорой / Фото патрульной полиции Львовщины



От удара машина перевернулась / Фото патрульной полиции Львовщины



Водитель попал в больницу / Фото патрульной полиции Львовщины