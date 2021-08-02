Дерево разбило лавку: во Львове во время урагана погиб курсант военной академии

2 августа 2021 , 09:16
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Источник:

фейсбук Павла Ткачука

Ночью во время сильного урагана в Стрыйском парке во Львове погибла молодая пара: 20-летний парень и его 18-летняя девушка. Парень оказался курсантом военной академии.

20-летний курсант был на отдыхе со своей девушкой. Эту информацию сообщил начальник Национальной академии сухопутных войск Павел Ткачук.

Напомним Погибли на месте: из-за урагана во Львове на молодую пару упало дерево в парке

Травмы, несовместимые с жизнью

Парень и его 18-летняя девушка сидели на скамейке в парке. Во время сильной грозы на них упало дерево. К сожалению, травмы были несовместимы с жизнью, и они оба погибли на месте.

На следующий день после трагедии стало известно, что погибшим был курсант Национальной академии сухопутных войск Андрей Свояк.

Парень проживал за пределами учебного заведения и в свободное от службы и учебы время находился на отдыхе в Стрыйском парке вместе с девушкой, которая, к сожалению, также погибла,
– написал Павел Ткачук.


Место трагедии, где погибла молодая пара

Как сообщил начальник сухопутной академии, все причины и обстоятельства этой трагедии устанавливают правоохранители.

Обратите внимание! Недавно похожая ситуация произошла на Киевщине. Во время урагана деревья упали на двух человек, нанеся смертельные травмы. Еще один человек спасся, успев отбежать.
Автор: Вероніка Климська