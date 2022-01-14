Во Львове за рулем внезапно умер водитель: неуправляемый автомобиль выехал на встречную
Источник:полиция Львовщины
Во Львове 14 января во время движения умер 50-летний водитель Kia Soul. Неуправляемый автомобиль выехал на встречную полосу и остановился на тротуаре.
Инцидент произошел на улице Любинской. Специалисты устанавливают причину смерти мужчины.
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Мужчина внезапно умер за рулем
Приблизительно в 7:40 на улице Любинской водителю автомобиля Kia Soul внезапно стало плохо во время движения. Мужчина умер прямо за рулем.
Неуправляемый автомобиль выехал на встречную полосу, а затем – на тротуар. Там он остановился. В комментарии ZAXID.NET в полиции рассказали, что в момент аварии в салоне находились 3 пассажира. В результате ДТП никто не пострадал.
Авария произошла на улице Любинской / Фото полиции Львовской области
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Тело погибшего направили на экспертизу
На месте аварии работают следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта. Чтобы установить причину смерти водителя, его тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Правоохранители решают вопросы правовой квалификации происшествия и пытаются установить все обстоятельства ДТП.
Водитель умер за рулем / Фото полиции Львовской области
Авто выехало на тротуар и остановилось / Фото полиции Львовской области