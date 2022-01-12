Во Львове запускают е-билет: как получить транспортную карту

Во Львове с 13 января в тестовом режиме заработает е-билет в общественном транспорте. Для того чтобы сохранить право бесплатного проезда через месяц, для льготников нужно выпустить транспортные карты.

Все львовяне, которые ранее подали документы и еще ожидают своих льготных карт, смогут получить их до конца января. Их будут выдавать по 5 тысяч штук в день.

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Забирать карты нужно после получения сообщения

Во "Львовавтодоре" отметили, что забирать заказанные транспортные карточки нужно только после получения соответствующего сообщения. В пункт выдачи следует приходить в указанные день и время.

По словам руководителя ЛКП "Львовавтодор" Николая Власюка, бывают случаи, когда люди проходят не в назначенный день, так что возле пунктов выдачи образуются очереди.

Например, 5 января за своими карточками пришли только 35% от тех, кому были разосланы соответствующие смс-сообщения, 6 января – 50%, а вчера и сегодня пришли те, кому назначена, а также и те, кто не пришел 5 и 6 января,

– добавил чиновник.

Власюк подчеркнул, что карточки выдают всем пришедшим. Пункты работают "до последнего клиента", ведь работники понимают, что льготники – пожилые люди, у которых могут быть проблемы со здоровьем.

"Но все же просим в дальнейшем приходить в четко определенное время и в указанные пункты выдачи. Ведь карты печатаем, сортируем и развозим по этим 17 пунктам", – отметил чиновник.

Также он подчеркнул, что наиболее эффективным способом информирования о выдаче транспортной карты является именно смс-сообщение.

"Если вам пришла смс-ка прийти на время в конкретный центр – просто сделайте это", – акцентировал Власюк.

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Адреса пунктов выдачи транспортных карт

Львов, ЦНАП на улице Костя Левицкого, 67;

Львов, Франковская РА на улице Генерала Чупринки, 85 (кабинет №111);

Львов, ЦНАП на проспекте Червоной Калины, 72А;

Львов, Шевченковская РА (ЛКП "Рясне") на улице Шевченко, 350а;

Львов, Галицкая РА (ЛКП "Княже місто") на улице Тихой, 5;

Львов, Зализнычная РА на улице Выговского, 34 (кабинет №9);

Львов, Центр обслуживания пассажиров на улице Горбачевского, 10;

Львов, Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий на улице Пекарской, 41;

Львов, ЛКП "Сигнівка" на улице Дозвильной, 1;

Львов, ЛКП "За замком" на улице Полевой, 29а;

Львов, Управляющая компания "Господар" на улице Пасечной, 49Б;

Львов, ЛКП "Житловик С" на проспекте Червоной Калины, 38;

Винники, ЦНАП на улице Галицкой, 12;

Рудное, ЦНАП на улице Грушевского, 55;

Брюховичи, ЦНАП на улице Ивасюка, 2А;

Дубляны, ЦНАП на улице Шевченко, 4;

Рясное-Русское, ЦНАП на площади Независимости, 1.

С 13 января во Львове стартует первый этап внедрения е-билета. Автоматизированная система оплаты проезда в общественном транспорте будет работать в тестовом режиме. В то же время, льготные поездки на основе обычных удостоверений можно будет совершать до конца февраля. Пассажиры продолжат оплачивать проезд наличными. Стоимость билета неизменна – 10 гривен.