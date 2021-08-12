Львовянин, убегая от полиции, сбил пешехода и совершил тройное ДТП: фото
Источник:Патрульная полиция Львовщины
Во Львове 11 августа 23-летний водитель, убегая от полиции, сбил пешехода. Затем он въехал в 3 припаркованные машины, что и остановило беглеца.
Мужчина объяснил свой побег тем, что он не хотел снова сдавать водительские экзамены. Проверка на состояние опьянения показала, что нарушитель был трезв.
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Водитель сбил мужчину на пешеходном переходе
- Примерно в 21:00 на улице Замарстыновской патрульные заметили, как водитель BMW совершил обгон по встречной трамвайной колее.
- Полицейские дали водителю указание остановиться, но он начал убегать.
- Правоохранители начали преследование, однако далеко нарушитель не остановился.
- На перекрестке с улицей Заводской водитель не справился с управлением и сбил мужчину на пешеходном переходе.
- По инерции его автомобиль ударил еще 3 припаркованных автомобиля: 2 Skoda Octavia и Ford Focus. Именно это и остановило беглеца.
Смотрите фото с места события / Фото патрульной полиции Львовщины
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Водитель не хотел сдавать экзамены
Патрульные немедленно вызвали к 21-летнему пострадавшего скорую. По предварительной информации, он серьезно не пострадал. В больнице медики оказали ему помощь и отпустили домой.
За рулем автомобиля BMW был 23-летний львовянин. Мужчина объяснил свой поступок тем, что водительское удостоверение ему выдали на 2 года. Он уже получил 2 штрафы и не хотел третьего, чтобы снова не сдавать экзамены.
Проверка на состояние алкогольного и наркотического опьянения показала, что водитель был трезв. На месте происшествия работали следователи, которые оформили на мужчину материалы.