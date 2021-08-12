На Львовщине микроавтобус провалился в огромную яму и перевернулся: водитель думал, что это лужа

В Червонограде на территории одного из предприятий, которое продает стройматериалы, микроавтобус попал в огромную яму. Вследствие этого машина перевернулась на бок посреди дороги.

Водитель не мог увидеть яму, ведь она была наполнена водой. Очевидно, он подумал, что это обычная лужа.

К теме Во Львове мужчина упал в траншею возле тротуара: фото

Микроавтобус опрокинулся в глубокую яму

Инцидент произошел 11 августа на территории одного из предприятий, которое продает строительные материалы, на улице Радеховской.

Водитель микроавтобуса попал в глубокую яму и перевернулся.

Очевидно, он подумал, что это обычная лужа, которую можно легко проехать.

По словам очевидцев, после аварии мужчина находился в состоянии шока.

Ему пришлось обратиться за помощью к врачам.

По информации журналистов, правоохранителей на место происшествия вызвали дважды. В первый раз они отказались оформлять необходимые документы. Полицейские объяснили это тем, что случай произошел на частной территории.



В Червонограде микроавтобус попал в глубокую яму / Фото "ДК Захід"



Инцидент произошел на частном предприятии / Фото "ДК Захід"



Авто перевернулось на бок / Фото "ДК Захід"



Медики оказали водителю помощь / Фото "ДК Захід"