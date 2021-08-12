На Львовщине микроавтобус провалился в огромную яму и перевернулся: водитель думал, что это лужа
12 августа 2021 , 15:36Читати новину українською
Источник:"ДК Захід"
В Червонограде на территории одного из предприятий, которое продает стройматериалы, микроавтобус попал в огромную яму. Вследствие этого машина перевернулась на бок посреди дороги.
Водитель не мог увидеть яму, ведь она была наполнена водой. Очевидно, он подумал, что это обычная лужа.
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Микроавтобус опрокинулся в глубокую яму
- Инцидент произошел 11 августа на территории одного из предприятий, которое продает строительные материалы, на улице Радеховской.
- Водитель микроавтобуса попал в глубокую яму и перевернулся.
- Очевидно, он подумал, что это обычная лужа, которую можно легко проехать.
- По словам очевидцев, после аварии мужчина находился в состоянии шока.
- Ему пришлось обратиться за помощью к врачам.
В Червонограде микроавтобус попал в глубокую яму / Фото "ДК Захід"
Инцидент произошел на частном предприятии / Фото "ДК Захід"
Авто перевернулось на бок / Фото "ДК Захід"
Медики оказали водителю помощь / Фото "ДК Захід"