На Львовщине ГБР разоблачило таможенника, который помогал контрабандистам
Источник:ГБР
Следователи ГБР сообщили о подозрении таможенному инспектору. Он помог контрабандистам, указав в документах ложные сведения о грузе.
Задержанному грозит тюрьма. Процессуальное руководство расследования осуществляет Львовская облпрокуратура.
Интересно Задержанный на взятке чиновник "Галсильлиса" отсудил у государства почти миллион гривен
Таможенник не внес в документы правдивую информацию
Сотрудники Территориального управления ГБР Львова задержали государственного инспектора таможенного поста "Рава-Русская". Он, злоупотребляя служебным положением, пропустил продукты широкого потребления без уплаты обязательных таможенных платежей.
Чиновник в автоматизированной системе таможенного оформления указал, что груза в микроавтобусе не было и загрузил предварительно подготовленную фотографию пустого грузового отсека. Таким образом, перевозчик уклонился от уплаты таможенных платежей на более чем 121 тысячу гривен.
Внимание Не подписывал соглашение без "отката": СБУ задержала должностного лица Госпродпотребслужбы
Таможеннику сообщили о подозрении
Чиновнику сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. Если вину таможенника докажут в суде, ему грозит до 3 лет за решеткой.
В настоящее время следователи продолжают проводить расследование. Они проверяют причастность к преступлению других работников таможенной и пограничной служб.