Во Львовской области грузовик насмерть сбил 28-летнего мужчину: фото
2 августа 2021 , 12:04Читати новину українською
Источник:полиция Львовской области
В Самборском районе Львовской области 2 августа произошло смертельное ДТП – грузовик сбил 28-летнего мужчину. В результате аварии пешеход получил тяжелые травмы и погиб на месте.
Водителю грозит тюрьма. Сейчас правоохранители проводят расследование.
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Мужчина погиб под колесами грузовика
- Смертельная авария произошла примерно в 3:20 в селе Гордыня.
- Водитель грузовика Volvo FH12, 60-летний местный житель, сбил 28-летнего односельчанина.
- В результате ДТП пострадавший получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.
- Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения".
- Водителю грозит наказание – от 3 до 8 лет в тюрьме с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.
- Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства произошедшего.
60-летний мужчина попал под колеса грузовика / Фото полиции Львовской области
Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовской области