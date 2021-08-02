Во Львовской области грузовик насмерть сбил 28-летнего мужчину: фото

2 августа 2021 , 12:04
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Источник:

полиция Львовской области

В Самборском районе Львовской области 2 августа произошло смертельное ДТП – грузовик сбил 28-летнего мужчину. В результате аварии пешеход получил тяжелые травмы и погиб на месте.

Водителю грозит тюрьма. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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Мужчина погиб под колесами грузовика

  • Смертельная авария произошла примерно в 3:20 в селе Гордыня.
  • Водитель грузовика Volvo FH12, 60-летний местный житель, сбил 28-летнего односельчанина.
  • В результате ДТП пострадавший получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.
  • Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения".
  • Водителю грозит наказание – от 3 до 8 лет в тюрьме с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.
  • Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства произошедшего.
Заметьте! Недалеко от Одессы 31 июля 22-летний водитель Mitsubishi Galant врезался в велосипед, двигавшийся ему навстречу. В результате аварии погибли двое мужчин в возрасте 27 и 19 лет, которые ехали на двухколесном транспорте.


60-летний мужчина попал под колеса грузовика / Фото полиции Львовской области


Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовской области

Автор: Ольга Котів