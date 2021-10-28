На Львовщине легковушка влетела в бетонное ограждение: пассажир в больнице

В Яворовском районе Львовской области 33-летний водитель ВАЗ не справился с управлением и въехал в бетонный забор. В результате аварии травмировался он и его 65-летний пассажир. Пенсионера отвезли в больницу, а вот сам водитель от госпитализации отказался.

27 октября в 17:18 в Службу спасения “101” поступило сообщение о том, что в с. Чижевичи Яворовского района водитель автомобиля «ВАЗ 21213» не справился с управлением и столкнулся с бетонным ограждением.

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Водитель отказался от помощи

В результате ДТП пострадали водитель 1988 года рождения и его пассажир 1956 года рождения. Почему мужчина въехал в бетонное ограждение – не говорят.

К месту происшествия выехали спасатели из Мостиска. После осмотра врачей пострадавший водитель от госпитализации отказался. В то же время спасатели помогли перенести пассажира в карету скорой. Тогда его отвезли в местную больницу.



В ДТП в Яворовском районе пострадал пассажир / Фото ГСЧС

Также работники ГСЧС отключили аккумуляторы в авто, чтобы не произошел пожар. К ликвидации последствий ДТП привлекли 3 спасателей и 1 спецтехнику. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

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