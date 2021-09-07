На Львовщине могут продавать опасные йогурты из Италии
Источник:Госпродпотребслужба Львовской области
Вредные итальянские йогурты могут продавать во Львовской области. Производителем товара является Granarolo SpA, Vernate (MI). В йогуртах содержится превышенная норма камеди рожкового дерева.
Опасные йогурты экспортировали из Италии в Харьков, а затем – в другие супермаркеты Украины. О превышении нормы камеди рассказали 6 сентября.
Обратите внимание Может привести к отравлению: на Буковине в мороженом и сыре нашли опасное вещество
Могут быть в продаже
Система быстрого реагирования пищевых продуктов нашла опасное вещество 31 августа. Специалисты сообщили об этом в Госпродпотребслужбу. Известно, что йогурты привозили в компанию "Пилот" в Харькове.Обратите внимание! Камедь рожкового дерева используют как пищевую добавку. Она хорошо сохраняет и передает вкус различных ароматов продуктов. Однако есть допустимая норма употребления камеди для человека – 20 граммов на 1 килограмм веса. Для людей, которые имеют проблемы с пищеварением, норма – еще меньше.
В обращении специалисты Госпродпотребслужбы говорят немедленно изъять вредные продукты, чтобы они не попали в супермаркеты. Если йогурты уже есть на прилавках, то их надо быстро убрать и проинформировать в течение 2 дней.
Похожие случаи в Украине
- На Харьковщине 2 августа обнаружили опасный сыр. Его привозили из Турции, а производителем является фирма из Польши-BEL POLSKA. Сыр содержал вредную добавку – стабилизатор. Госпродпотребслужба приказала изъять товар.
- 23 июля в "Метро" в Харькове привезли мороженое с ядом Mars Wrigley Confectionery. В нем нашли оксид этилена – бесцветный газ для дезинфекции медицинских шприцев. Известно, что торт изготавливали во Франции, в Украину он попал из Румынии.