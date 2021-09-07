На Львовщине могут продавать опасные йогурты из Италии

Вредные итальянские йогурты могут продавать во Львовской области. Производителем товара является Granarolo SpA, Vernate (MI). В йогуртах содержится превышенная норма камеди рожкового дерева.

Опасные йогурты экспортировали из Италии в Харьков, а затем – в другие супермаркеты Украины. О превышении нормы камеди рассказали 6 сентября.

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Могут быть в продаже

Система быстрого реагирования пищевых продуктов нашла опасное вещество 31 августа. Специалисты сообщили об этом в Госпродпотребслужбу. Известно, что йогурты привозили в компанию "Пилот" в Харькове.

Камедь рожкового дерева используют как пищевую добавку. Она хорошо сохраняет и передает вкус различных ароматов продуктов. Однако есть допустимая норма употребления камеди для человека – 20 граммов на 1 килограмм веса. Для людей, которые имеют проблемы с пищеварением, норма – еще меньше.

В обращении специалисты Госпродпотребслужбы говорят немедленно изъять вредные продукты, чтобы они не попали в супермаркеты. Если йогурты уже есть на прилавках, то их надо быстро убрать и проинформировать в течение 2 дней.

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